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富邦悍將人氣韓援李晧禎，今（25）日出席中職明星賽宣告記者會，不僅用流利的中文介紹投票規則，受訪時也以全中文回答，進步神速讓全場驚艷，李晧禎笑說自己花了很多時間鑽研聲調，也會跟隊友互動，增加中文發音能力，但過程中仍有不少挑戰，「三聲、二聲一起的時候，真的很難。」李晧禎稍早代表富邦悍將啦啦隊Fubon Angels出席明星賽宣告記者會，各位啦啦隊表都準備一段規則解說，李晧禎負責講解最困難的投票規則，只見她全程用標準中文表達、沒有太多卡頓，連主持人張立群都稱讚，「中文進步神速。」李晧禎會後受訪時，也用全中文回答媒體提問，被問到中文為何進步神速時，李晧禎坦言花了很多時間練習，「昨天都又想了一遍，但是今天上台不一樣。因為現在會一點有緊張，所以剛剛到這裡的時候，我一直一直一直在練習。」談到中文最困難的部分，李晧禎秒答是聲調，「三聲、二聲一起的時候，真的很難，所以我一直在練習，也會問我的經紀人們、啦啦隊隊員，問他們這個幾聲、那個幾聲，這個對嗎、這個對嗎、因為我一直一直問他們，所以有記得（正確唸法）。」