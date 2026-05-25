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「2026台灣精品中華職棒明星對抗賽」將於7月18、19日在臺北大巨蛋盛大登場。適逢年底亞冠賽舉辦，今年明星賽將由「TEAM STAR」對戰「TEAM TAIWAN」，上演資深VS新血戲碼，期盼再次號召8萬人次進場，共同欣賞六隊球星齊聚的夏日棒球盛宴。明星賽票選活動將於明（26）日中午12點正式啟動，球迷可透過「LINE TODAY中華職棒明星對抗賽活動頁面」參與投票，誠摯邀請所有球迷踴躍支持心目中的人氣球星，讓喜愛的球員站上明星賽舞台。中職明星賽規模與聲量年年攀升，特別感謝所有球迷熱情支持，去年明星賽兩場賽事也締造滿場紀錄，兩天總計8萬人次進場，寫下明星賽歷史新頁。中華職棒大聯盟蔡其昌會長於記者會致詞時表示，時間過得很快，又迎來一年一度的明星賽，明星賽是職棒大家庭一年一度的嘉年華，球員與球迷能透過兩天活動同樂、共享棒球熱情，這樣的氛圍相當難得。他也特別感謝贊助商的大力支持，因為有企業夥伴的投入，明星賽才能一年比一年精彩；同時也感謝球迷購票進場支持，才能在去年創下滿場紀錄，希望今年大家持續展現熱情，一起到大巨蛋為球隊與球員應援。因應年底亞冠賽舉辦，今年明星賽的「TEAM TAIWAN」將選進一半的潛力新秀，讓球迷有機會看見年輕球員的實力，也進一步認識更多值得期待的新星；至於「TEAM STAR」則將透過票選方式產生名單。蔡會長表示：「明星賽最重要的就是票選，希望大家選出自己喜歡的球員，讓他們在明星賽兩天展現球技，也展現和平時不同的一面。希望球迷朋友踴躍投票，一起把喜歡的球員送進明星賽。」最後，蔡會長也呼籲球迷持續進場支持職棒、支持六隊球員，並感謝所有球迷與六支球團一路以來的支持，期盼大家繼續攜手努力，共同創造更好的中華職棒。明星賽是各隊球星難得齊聚一堂的盛會，球員們也都相當期待能站上明星賽舞台，與球迷朋友一同參與年度棒球嘉年華。今日記者會也邀請六隊球星代表出席，包括樂天桃猿馬傑森、中信兄弟呂彥青、台鋼雄鷹吳念庭、味全龍郭天信，以及富邦悍將曾峻岳，與大家分享對明星賽的期待與心得。統一7-ELEVEN獅林泓弦因高鐵延誤較晚抵達現場，不過仍在合影環節順利趕上，也意外成為今日記者會的一大焦點。LINE TODAY深耕台灣棒球領域，以貼近球迷日常的方式整合多元棒球資訊與即時新聞，打造便利且即時的互動平台，讓球迷能隨時掌握最新賽事動態，並一同參與年度明星賽盛事。今年明星賽票選活動將於明（26）日中午12點起在「LINE TODAY 中華職棒明星對抗賽活動頁面」正式展開，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入進行投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00:00、06:00、12:00、18:00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友隨時掌握投票戰況。為提升六隊球星票選競爭力，今年同步調整通訊及雜誌投票加權比重，通訊投票加權10倍、雜誌投票加權20倍。通訊投票將於明日中午12點同步啟動，球迷朋友可利用手機撥打551252，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123，即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上23:59止。雜誌選票在職業棒球雜誌六月號531期隨書附贈，球迷自行填寫後直接投入郵箱即可寄回聯盟（無須張貼郵票），並以郵戳日期6月15日為憑，逾期將不列入計票。三個管道的票選經加權後總票數占比60%，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行專業票選，專業人員票選分數占比40%，最終票選12個守備位置加權總分排名前2名的選手即可入選TEAM STAR。全壘打大賽採全網路票選，總計20位選手具全壘打大賽票選資格，參賽資格為2025年聯盟全壘打排行榜前10名選手，及2026年截至5月17日位居全壘打排行榜前10名且未被註銷之選手，若兩項排行榜有重複入選者，多出名額由聯盟推薦人選參與票選，以補足20位票選球員名額。全壘打大賽將由票選總得票數前8名的選手取得參賽資格，投票截止時間至6月15日晚上23:59止，邀請大家一起將喜愛的重砲好手投進全壘打大賽！投票活動期間，只要完成投票即具抽獎資格，惟單一LINE帳號限中獎一次。獎項包括全隊簽名紀念框、全隊簽名大球、明星對抗賽門票、中華職棒周邊商品、LINE POINTS、明星賽手機桌布等，人人有獎，獎項將由系統隨機發送，詳細活動辦法請見 LINE TODAY 運動官方帳號。今年中職明星賽將透過多元平台同步轉播，包括緯來體育台、緯來電視網APP、愛爾達體育台、ELTA.tv、LINE TODAY、公視+及CPBLTV，球迷可由不同管道全程欣賞年度棒球盛事，不錯過明星賽每一個精彩時刻。「2026台灣精品中華職棒明星對抗賽」連續三年進軍臺北大巨蛋，聯盟也將持續打造最熱鬧的明星賽盛典，期盼帶給球迷最難忘的夏日棒球回憶，誠摯邀請所有球迷朋友於7月18、19日踴躍進場，讓我們一起相約臺北大巨蛋，不見不散！