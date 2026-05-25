YouTuber「夫夫之道」由同志情侶阿凱（王盈堯）、里歐（陳荐宏）組成，兩人愛情長跑10年，昨（24）日在同婚專法生效七週年這天登記結婚，副總統蕭美琴、星座專家唐綺陽和兩人媽媽擔任證人，尤其雙方長輩特地北上參加，簽下書約，讓阿凱與里歐感動大呼：「我們真的成為夫夫了！」
阿凱、里歐登記結婚 副總統和國師見證
去年10月，阿凱向里歐求婚成功，直到昨天，小倆口在粉專發文，透露到戶政事務所完成結婚登記，證人是副總統蕭美琴、「國師」星座專家唐綺陽及兩人的母親，「這四位對我們來說極具意義」。
蕭美琴問阿凱和里歐：「你們約會不是去青島東路就是立法院、凱道，或拍攝全台灣的同志遊行，會不會很辛苦？」兩人回應：「一點也不覺得辛苦，反而很感謝有那麼多前人的爭取和努力，才有機會迎接這一天的到來。」唐綺陽叮嚀阿凱與里歐：「你們絕對不能離婚喔！我是上升獅子座，美琴副總統是獅子座，有兩座獅子鎮著，守護你們的幸福。」
兩人母親北上簽書約 5/24是結婚紀念日
阿凱和里歐表示，最感恩的是彼此的媽媽特地北上，在里歐設計的書約上簽下珍貴和充滿愛的名字，該份結婚書約放進兩人的信仰，象徵佛教和道教裡善的交流，也象徵他們的愛雖然不同，但多元也互補。
此外，阿凱與里歐感性地說，當年前阿凱告白時，那張結婚書約沒辦法生效，但10年後的5月24日，同婚專法生效七週年的今天起，未來每年的這一天，都是兩人的結婚紀念日，最後，小倆口感謝這10年來一直照顧、愛他們的所有人，「這份愛，正式往更幸福的未來邁進。」
資料來源：夫夫之道Fufuknows臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
去年10月，阿凱向里歐求婚成功，直到昨天，小倆口在粉專發文，透露到戶政事務所完成結婚登記，證人是副總統蕭美琴、「國師」星座專家唐綺陽及兩人的母親，「這四位對我們來說極具意義」。
蕭美琴問阿凱和里歐：「你們約會不是去青島東路就是立法院、凱道，或拍攝全台灣的同志遊行，會不會很辛苦？」兩人回應：「一點也不覺得辛苦，反而很感謝有那麼多前人的爭取和努力，才有機會迎接這一天的到來。」唐綺陽叮嚀阿凱與里歐：「你們絕對不能離婚喔！我是上升獅子座，美琴副總統是獅子座，有兩座獅子鎮著，守護你們的幸福。」
阿凱和里歐表示，最感恩的是彼此的媽媽特地北上，在里歐設計的書約上簽下珍貴和充滿愛的名字，該份結婚書約放進兩人的信仰，象徵佛教和道教裡善的交流，也象徵他們的愛雖然不同，但多元也互補。
此外，阿凱與里歐感性地說，當年前阿凱告白時，那張結婚書約沒辦法生效，但10年後的5月24日，同婚專法生效七週年的今天起，未來每年的這一天，都是兩人的結婚紀念日，最後，小倆口感謝這10年來一直照顧、愛他們的所有人，「這份愛，正式往更幸福的未來邁進。」