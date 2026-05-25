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前總統馬英九不滿昔心腹蕭旭岑案調查結果，今（25）日委託金溥聰召開記者會秀出事證反擊，更出示一張蕭旭岑捧著一大疊現金合影。對此蕭旭岑受訪強調，這張照片才是對基金會一刀斃命，證明自己努力工作幫忙募款，如果要私用根本不會大方拍照，反證明坦蕩蕩，更砲轟金溥聰是挾怨報復，假借馬的健康狀況來誹謗他，將對金溥聰、執行長戴遐齡等人提告。對於金溥聰秀出捧現金照與台商合影，蕭旭岑說，這張照片是對他們一刀斃命，證明自己有努力工作幫忙募款，且這筆錢馬上交給基金會同事，當初這筆錢堅持基金會款項入帳，一定要開收據，但企業或台商希望捐給馬個人，這就是希望不要給基金會，款項非常清楚。蕭旭岑表示，如果自己要私用這筆錢，根本不會大方拍照，反而證明坦蕩磊落，對方也沒有提證據證明私用，後來該筆錢全部都是公務支出，包括日月潭泳渡、年曆與春聯，相關證據都交給調查小組，這張照片證明所說的都是事實，「沒有一毛錢流入我的口袋」。蕭旭岑批評金溥聰等人，利用馬前總統的記憶落差去鬥爭無辜家庭，自己決定不會容忍，將控告金溥聰、戴遐齡等人，「他們明明知道我們清白，還執意開記者會污衊，絕不容忍！」媒體追問是否認為金溥聰挾怨報復？蕭旭岑斬釘截鐵表示當然是，對方告他的案子今天才要開庭，動機是什麼？自己也不曉得，認為阻擋他見馬，但2024侯友宜競選時拒絕馬上台，這件事讓馬前總統非常不諒解金溥聰，過去馬也痛斥金做了很多不好的事情，當時自己還寫信勸馬不要在意，他現在都忘了，重申金溥聰是挾怨報復，「今天到這個程度，我會告他，他假借馬的健康狀況來誹謗我」。