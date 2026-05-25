好市多（Costco）經常販賣各種大份量的生活用品，就有民眾分享，自己多年前趁促銷買了2盒裝的「食物保鮮袋」，終於在最近用完了，原來這款「食物保鮮袋」1盒就有1000個，不少用過的人感嘆「用到懷疑人生」、「很好用，用了一年多好像才用完」，用來分裝食物、冷凍肉品，甚至撿狗便都很方便，不過其他人指出，這款保鮮袋太薄，用起來很沒安全感。
分裝超方便 隨手抽就能用
原PO在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文表示，自己多年前趁特價時，購入2盒「食物保鮮袋」，終於在最近用完了。原來這款保鮮袋每盒有1000個，尺寸是30乘20公分，根據「今購百科」資訊，保鮮袋是日本製，耐熱溫度為90度，材質是聚乙烯（PE），是採抽取式的設計，售價279元。
有使用過的過來人分享，這款食物保鮮袋相當好用，「這個分裝超方便」、「超好用」、「這超好用！隨手抽取，什麼都能裝！日常不能沒有它，用完一盒又一盒，日本製很放心」、「這個超好用的，我上次要再去找就找不到了」。
他指袋子太薄 裝食物沒安全感
除了裝食物之外，也能分裝冷凍肉品，還有人分享，帶狗狗出門散步時，也可以當成撿便袋使用，「我都拿來當帶狗狗出門時的撿便袋，也很好用喔」、「一盒可以用兩年」、「用了5年還在繼續努力使用」、「這個不錯用，就是一直用不完」、「用到懷疑人生」。
不過有人覺得，這款塑膠袋太薄，使用時很容易破損，如果用來裝湯湯水水的食物沒安全感，「這個塑膠袋超級薄，用起來很沒安全感，只適合分裝肉品冷凍」、「量大很久才會用完的，再便宜我都不會考慮去買」。
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原PO在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文表示，自己多年前趁特價時，購入2盒「食物保鮮袋」，終於在最近用完了。原來這款保鮮袋每盒有1000個，尺寸是30乘20公分，根據「今購百科」資訊，保鮮袋是日本製，耐熱溫度為90度，材質是聚乙烯（PE），是採抽取式的設計，售價279元。
有使用過的過來人分享，這款食物保鮮袋相當好用，「這個分裝超方便」、「超好用」、「這超好用！隨手抽取，什麼都能裝！日常不能沒有它，用完一盒又一盒，日本製很放心」、「這個超好用的，我上次要再去找就找不到了」。
除了裝食物之外，也能分裝冷凍肉品，還有人分享，帶狗狗出門散步時，也可以當成撿便袋使用，「我都拿來當帶狗狗出門時的撿便袋，也很好用喔」、「一盒可以用兩年」、「用了5年還在繼續努力使用」、「這個不錯用，就是一直用不完」、「用到懷疑人生」。
不過有人覺得，這款塑膠袋太薄，使用時很容易破損，如果用來裝湯湯水水的食物沒安全感，「這個塑膠袋超級薄，用起來很沒安全感，只適合分裝肉品冷凍」、「量大很久才會用完的，再便宜我都不會考慮去買」。