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▲ 賴瑞隆拜會友台組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司。（圖／立委賴瑞隆辦公室提供）

立委賴瑞隆今（25）日偕邱志偉、許智傑、郭國文正式展開「南方出行 邁向國際」訪日行。賴瑞隆強調，對高雄而言，國際交流不是從零開始，而是要延續前人建立的信任與友情基礎。從高雄與八王子的城市交流，到台日國會友好關係，再到目前台積電投資日本與高雄所帶動的半導體合作，雙邊已從城市交流，逐步發展為民主夥伴、產業夥伴與國際合作夥伴。賴瑞隆ㄧ行首站即赴位於東京的眾議院議員會館，拜會重量級指標友台組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司；並接續會晤自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員、前八王子市長黑須隆一。賴瑞隆表示，此行的核心目標之一是「民主共榮」，所以特別安排向一路支持台灣、高雄的老朋友們表達最誠摯感謝，並延續這份跨越世代的友情，讓高雄在下一階段更有力量走向國際，使同樣堅守民主自由價值的台灣、日本共榮共好。賴瑞隆指出，成立逾半世紀的「日華懇」，是日本政壇友台最重要的力量之一。古屋圭司會長更是台灣最堅定的老朋友，近年即使面對中國壓力，仍持續行動。他說，台日關係能走到今天，是一代又一代友人長期累積信任、在關鍵時刻彼此支持的成果。賴瑞隆指出，2006年，正是在兩位推動下，兩市簽署交流協定，八王子成為高雄第一個日本友好城市，讓城市外交踏出重要一步。如今邁入20年，更凸顯當年的遠見。賴瑞隆也提及，日本前首相倍晉三生前提出「台灣有事就是日本有事」，讓台灣人民深刻感受到民主夥伴的支持；而高市早苗首相近期也多次為台灣發聲，見證挺台的路線傳承。賴瑞隆強調，對高雄而言，國際交流不是從零開始，而是要延續前人建立的信任與友情基礎。從高雄與八王子的城市交流，到台日國會友好關係，再到目前台積電投資日本與高雄所帶動的半導體合作，雙邊已從城市交流，逐步發展為民主夥伴、產業夥伴與國際合作夥伴。賴瑞隆認爲，高雄正站在邁向國際的關鍵時刻，更需要能理解國際情勢、延續國際信任的人來承擔接棒。未來他將以「南方崛起、邁向國際」作為高雄下一階段城市發展方向，把更多資源、機會與交流帶回高雄，讓高雄從台灣南端走向世界舞台。身兼「立法院推動台灣加入CPTPP策進會長」的邱志偉表示，日本是CPTPP核心成員，長期在區域經貿治理與高標準制度規範中扮演關鍵角色。台灣自2021年9月正式提出入會申請，期盼日本能發揮領導影響力，為後續實質談判奠定制度化基礎。郭國文表示，自己擔任勞動部次長期間，獲得日本政府邀請，經過日本交流協會安排到日演講，不過在行政官員互訪的部分，盼能加速推動《台灣旅行法》。許智傑則向古屋會長詳細介紹高雄的風土民情。他指出，高雄擁有壯麗的山海河港及豐富文化，盼台日能持續深化觀光合作。古屋圭司首先針對區域和平議題分享看法。他也表示，「日華懇」擬於近期召開年度總會，針對訪團關注的議題會進行實質討論。最後，賴瑞隆也當場邀約其到高雄作客，感受台灣南方的熱情。