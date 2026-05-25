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▲「蘇菲TeamGirls!挺女孩 生理教育巡迴講座」，深入校園巡迴，幫助青春期學生了解正確心理教育，讓孩子無懼無束自在成長。(圖／業者提供)

▲「蘇菲TeamGirls!挺女孩 生理教育巡迴講座」三芝國小場，學生熱烈響應學習全方位青春期教育課程。（圖／業者提供）

▲台灣嬌聯總經理楊國柱表示，蘇菲品牌長期推動月經教育，並透過巡迴講座走入校園與教育現場實際對話，響應國際月經日，期盼讓月經不再是禁忌，能被理解與尊重，進一步促進性別平等與身體自主。（圖／業者提供）

▲羅嘉翎分享女性運動員生理期經驗，指出身體不適與心理壓力可透過適當管理改善，強調月經是自然現象，不應成為限制表現的因素，呼籲社會理解與打破偏見，讓女孩勇敢追夢、無懼無束做自己。（圖／業者提供）

為響應5月28日世界月經日，致力推動月經平權的知名生理用品領導品牌蘇菲，除了不斷推陳出新產品支持女性外，同時也透過「Team Girls！挺女孩生理教育計畫」持續深耕校園生理教育推廣，深入都市及偏鄉國小舉辦巡迴公益生理講座，並透過線上課程及教師研習，至今已逾2.6萬名師生受益。日前蘇菲攜手跆拳道奧運國手羅嘉翎，重返母校新北三芝國小舉辦生理教育講座，透過女性國手與專業醫師的分享，協助學生打破生理期限制的迷思，落實身體自主與性別平權教育。活動現場，羅嘉翎與三芝國小的學弟妹一同示範跆拳道「下壓」踢法，象徵破除月經迷思，勇敢面對青春期的身心挑戰。她提到過去曾遇過因經痛不舒服，卻因為教練的不理解，被誤認為裝病或偷懶的困境，這讓她深刻感受到，月經平權的落實關鍵在於跨越性別的理解與尊重，男生也應該瞭解並建立正確認知。羅嘉翎近一步指出，當訓練及比賽遇到生理期時，除了要忍受身體不適，內心更常伴隨著純白比賽服「擔心外漏」的不安全感，這種額外的心理負擔，是許多女性運動員在賽場上必須克服的隱形挑戰。後來透過使用棉條等更適合的生理用品以及專業的訓練節奏與飲食調整，生理期的狀態其實是可以被有效管理的。她表示：「月經是自然的生理現象，並非運動或是學習路上的阻礙，更不該因此在逐夢路上退縮！」鼓勵學弟妹克服挑戰，無懼無束做自己。現場亦邀請台北宜蘊醫療主任張至婷醫師為學生提供生理期調理建議，她指出，經期前後可適度補充鐵質與鎂，幫助減緩疲勞與肌肉不適；運動方面則建議依身體狀況調整強度，例如經期初期以低強度有氧與伸展為主，減少劇烈爆發性訓練。此外，熱敷下腹部及避免攝取過多咖啡因與冰冷食物，都是有效減緩經痛的方法。她強調：「月經不該被忽視，而是應該被妥善照顧的自然生理現象。」三芝國小校長許文勇指出，學校長期致力於推動全人教育，不僅重視學科學習，更積極發展多元社團，涵蓋體育、藝術及品格教育等面向。此次蘇菲的生理教育講座，正是學校落實健康教育與性別平等教育的重要一環。邀請羅嘉翎返校分享，更具有深遠意義，她以自身努力在國際舞台發光發熱，是學弟妹最真實且珍貴的榜樣。台灣嬌聯股份有限公司總經理楊國柱表示，蘇菲品牌不斷創新推出多元生理產品支持女性無懼無束做自己，也長期關注生理教育，希望透過教育現場的對話，讓月經從「不能說的秘密」變成「可以理解與自由討論」議題，蘇菲將持續響應國際月經日精神，讓月經平權能落實於社會各個角落的日常與共識，支持每一位女性都能不被生理期限制，自信擁抱身體自主，讓月經成為一件「正常、被理解、被尊重」的事。計畫合作單位台灣健康聯盟理事長吳玉琴提到，初經是女孩成長過程中關鍵的時刻，正確認識生理期與身體變化，有助於建立健康觀念與良好生活習慣。很高興能導入專業資源與蘇菲共同推動校園生理教育，希望幫助學生以更健康、正向的態度面對生理期。蘇菲「Team Girls！挺女孩生理教育計畫」已邁入第二年，今年除將走訪更多都市及偏鄉國小舉辦巡迴講座並舉辦實體及線上教師研習課程外，即日起開放全台教師線上免費領取教材包與下載教案，並同步推出「月經分享計畫」，一同翻轉台灣月經教育。