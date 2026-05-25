我是廣告 請繼續往下閱讀

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈涉貪引發內鬥，今（25）日記者會上，顧問廖繼斌更當場痛批調查小組發言人李德維，直指「馬英九是你恩公」，若非看在父母面子，何德何能擔任不分區立委。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文砲轟，聽完廖繼斌一席話讓他懷疑人生，痛批「台北的這些權力中心，金錢跟權力的遊戲，永遠都是在你們這些權貴的手中」，自己身為一個計程車司機的小孩，身上傷痕累累地為國民黨征戰沙場數十年，至今還背負著70幾條官司，狠撕藍營基層與權力中心的隔閡。詹江村質疑，廖繼斌怎麼也是馬英九基金會的顧問，查了資料發現對方同樣是留美權貴二代，「為什麼你們權力中心在分配權利跟金錢的時候，沒有我們的份，現在我們卻要背負你們醜態的原罪」。他感嘆基層選舉的悲哀，直言就算自己民調贏了、初選過了，黨中央也只會用「上屆還年輕」讓關係好的陳根德先選，這屆民調最高又變成讓年輕人選，看到基金會互撕才知道原來各政黨基金會這麼有錢，但基層選舉卻從未獲得任何贊助，不管蕭旭岑是否涉及貪瀆，那都是馬英九年代的事，其他黨員不該背負馬英九管理不當的原罪。馬基金會茶壺裡的風暴，詹江村表達與舊勢力切割的決心，高喊「昨日國民黨種種有如昨日死，今日鄭麗文的國民黨有如今日生」，無論過去那群子弟兵如何鬥爭，那都屬於過去的國民黨，如今基層要迎接的是鄭麗文時代的新國民黨。這場基金會涉貪案件，把藍營內部「權貴中心」與「地方基層」的意識形態對立，全都攤在陽光下。