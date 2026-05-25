菲律賓東方海面周三（5月27日）後有機會出現「薔蜜颱風」，中央氣象署預報員林定宜表示，路徑可能出現大轉彎，生成時間、對台實際影響仍有待觀察；本周前半各地高溫炎熱，局部恐飆破37度，周五（5月29日）鋒面抵台後，全台降雨機率將明顯增加。

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薔蜜颱風路徑變數大　太平洋高壓成關鍵

林定宜指出，菲律賓東方海面目前是「大低壓帶」，環境適合熱帶系統發展，預估周三過後，內部會有系統逐漸增強，有機會成為「熱帶性低氣壓」和「薔蜜颱風」，不過生成時間、實際路徑、強度還需要多幾天觀察才能評估。

林定宜說明，若薔蜜颱風生成，預估路徑會往西北，抵達琉球南方後，大迴轉朝東北遠離，有部分模式認為它會更靠近台灣才迴轉，主要變因是「太平洋高壓」強度，初步看起來，薔蜜颱風不會直接替台灣帶來風雨，不過可能導致「梅雨鋒面系統」結構被破壞，台灣降雨反而沒這麼多。

▲周五有一波鋒面影響台灣，中部以北雨勢明顯，南台灣降雨機率也提高。（圖／中央氣象署）
▲周五有一波鋒面影響台灣，中部以北雨勢明顯，南台灣降雨機率也提高。（圖／中央氣象署）
大台北飆37度以上　鋒面周五襲台雨區曝光

短期天氣方面，林定宜提及，周二、周三都是晴到多雲的好天氣，環境高溫炎熱，各地白天高溫上看32至35度，尤其「大台北、花東縱谷、中南部內陸」，要注意有局部37度或以上高溫，台南近兩天甚至都已經出現39度以上氣溫。

周四受鋒面接近影響，午後東北部會出現局部短暫雷陣雨，大台北、東部、中部、中部以北山區也有局部短暫雷陣雨。周五鋒面抵達台灣，全台降雨機率都提升，中部以北、東北部雨勢較明顯，其他地區午後有局部雷陣雨。

▲炎熱高溫將持續到周四，大台北、花東縱谷、中南部內陸都有局部37至38度高溫。（圖／中央氣象署）
▲炎熱高溫將持續到周四，大台北、花東縱谷、中南部內陸都有局部37至38度高溫。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...