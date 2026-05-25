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▲《NOWNEWS今日新聞》曾製作楊丞琳與鍾明軒的九宮格，某些角度乍看之下真的讓人難以分辨。（圖／NOWNEWS今日新聞IG@nownews）

歌手楊丞琳展開大型巡演《房間裡的大象》，近日在上海舉辦演唱會，吸引不少粉絲朝聖。台上她帶來唱跳歌曲〈Yes, but?〉，頂著金色長髮、臉上畫上近期流行的「曬傷腮紅」妝容，意外撞臉網紅鍾明軒在Threads上引發網友熱議：「真的覺得是鍾明軒」、「她跟明軒真的不是親戚嗎」、「明軒去模仿楊丞琳？也太像。」楊丞琳這些年轉往中國發展，去年推出個人專輯《有且Only in Echoes》，並展開巡演《房間裡的大象》。上週她在上海舉辦演唱會，一連準備多首唱跳歌曲，讓粉絲看了過癮，然而，服裝造型卻也引起討論。其中一套楊丞琳頂著金色長髮、搭配頭巾，身穿短版背心上衣，下半身則是超寬鬆短褲，露出裡面的四角褲褲頭，打造層次穿搭。妝容部分，楊丞琳畫上近期流行的「曬傷腮紅」，再加上深邃五官竟意外撞臉網紅鍾明軒，讓網友看了直呼：「楊丞琳為什麼要一直反串鍾明軒啊？」、「鍾明軒，把褲子穿好」、「這真的不是鍾明軒嗎？」、「我要說一句老實話，鍾明軒這樣打扮蠻好看的」、「想說鍾明軒長得很像楊丞琳，原來真的是楊丞琳喔……」事實上，鍾明軒過去也曾在影片中幽默表示「自己長得好像楊丞琳」，隨後便戴上假髮模仿對方跳舞時的模樣，並用幽默地口氣說：「不要再鬧了網民們！」《NOWNEWS今日新聞》也曾製作楊丞琳與鍾明軒的九宮格，某些角度乍看之下真的讓人難以分辨。