台股頻頻創高，25日再次大漲超過千點，股市熱絡，不少小資族也開始思考，在資金有限的情況下，該如何參與市場。對此，財經作家狄驤在臉書發文表示，資金不多時，最重要的不是急著衝進股市想翻倍，而是先提高現金流、認清自己的投資條件，並把獲利目標拆小，才能在市場中走得更久。
狄驤指出，若本金只有1萬元，即使幸運買到一檔漲倍股，實際幫助仍有限；但若能先把可運用資金提高到10萬元，同樣遇到翻倍機會，效益就會放大許多。因此，對資金較少的投資人來說，增加現金流更重要。
他也提到，在資金累積初期，參與市場的重點不一定是快速致富，而是累積經驗，包括訓練心理承受能力、熟悉市場波動，等到資產逐步累積到50萬元、100萬元以上，才會更明顯感受到「錢滾錢」的效果。
狄驤表示有人適合短線交易，也有人適合波段或長期投資，重點是要符合自己的個性、年齡、家庭責任與風險承受能力。
他舉例，近期社群上常見當沖挑戰，若年輕、沒有家庭壓力，嘗試高風險操作或許可以視為探索；但若已有家庭或不願承受大幅虧損，選擇波段操作，或定期定額，可能會是較安全的方式。
部分投資人希望每月替自己增加3萬元收入，這類需求與想快速放大資產的人不同，因此投資策略也不該完全相同。若硬走不適合自己的路，就必須先確認自己是否已準備好承擔相對應的風險。
至於投資目標設定，狄驤提醒，不少人看到社群平台有人分享一波賺100%、甚至300%的經驗後，容易陷入焦慮與錯失恐懼，急著重押單一飆股，反而忽略市場風險。這種心態也可能導致「看對卻賠錢」，也就是獲利時不願落袋，碰到拉回後又因恐懼殺低。
他建議，投資人可以把獲利目標拆成較小階段。例如，要找到一檔翻倍股並一路抱到100%，難度不低；但若能連續4次獲利20%，同樣有機會達到資產翻倍效果。雖然實際操作不可能每次都成功，但透過較高勝率的策略，仍有機會在多次波段操作中逐步接近目標。
狄驤強調，資金不多時，最重要的是保本，因為能留在市場，才有機會等到下一次好機會。
他認為，投資人若能先理解適合自己的市場參與方式，就比較不容易被焦慮與高風險情緒牽著走，也才能持續把資金慢慢放大。
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他也提到，在資金累積初期，參與市場的重點不一定是快速致富，而是累積經驗，包括訓練心理承受能力、熟悉市場波動，等到資產逐步累積到50萬元、100萬元以上，才會更明顯感受到「錢滾錢」的效果。
狄驤表示有人適合短線交易，也有人適合波段或長期投資，重點是要符合自己的個性、年齡、家庭責任與風險承受能力。
他舉例，近期社群上常見當沖挑戰，若年輕、沒有家庭壓力，嘗試高風險操作或許可以視為探索；但若已有家庭或不願承受大幅虧損，選擇波段操作，或定期定額，可能會是較安全的方式。
部分投資人希望每月替自己增加3萬元收入，這類需求與想快速放大資產的人不同，因此投資策略也不該完全相同。若硬走不適合自己的路，就必須先確認自己是否已準備好承擔相對應的風險。
至於投資目標設定，狄驤提醒，不少人看到社群平台有人分享一波賺100%、甚至300%的經驗後，容易陷入焦慮與錯失恐懼，急著重押單一飆股，反而忽略市場風險。這種心態也可能導致「看對卻賠錢」，也就是獲利時不願落袋，碰到拉回後又因恐懼殺低。
他建議，投資人可以把獲利目標拆成較小階段。例如，要找到一檔翻倍股並一路抱到100%，難度不低；但若能連續4次獲利20%，同樣有機會達到資產翻倍效果。雖然實際操作不可能每次都成功，但透過較高勝率的策略，仍有機會在多次波段操作中逐步接近目標。
狄驤強調，資金不多時，最重要的是保本，因為能留在市場，才有機會等到下一次好機會。
他認為，投資人若能先理解適合自己的市場參與方式，就比較不容易被焦慮與高風險情緒牽著走，也才能持續把資金慢慢放大。