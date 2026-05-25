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全球最大連鎖便利商店流通巨頭「7&I控股公司」名譽顧問鈴木敏文於18日辭世，享耆壽93歲，公司週一宣布他在東京家中因心臟衰竭去世。鈴木敏文將7-11便利商店正式引進日本，並擴張成為全球最大便利商店連鎖集團，被視為「日本超商之父」。根據NHK與讀賣新聞等日本媒體報導，鈴木敏文出生於長野縣，1963年進入綜合超市「伊藤洋華堂」任職，歷任銷售促進與人事部門主管，之後升任董事。他在前往美國與連鎖家庭餐廳Denny's談合作時，見到了美國的7-ELEVEN便利商店運作模式，在公司內力主將以小型店鋪販售食品等商品的便利商店自美國引進日本，在1973年，他與在美國各地經營7-Eleven便利商店的美國南方公司（Southland Corporation）公司簽訂了許可協議，並於1974年在東京江東區開設了 7-Eleven Japan 的第一家門市。當時日本對24小時營業仍相當陌生，鈴木敏文率先推行全天候營業，鈴木敏文不僅是日本首位正式導入便利商店制度的人物，他也率先推動24小時營業，並將過去被視為家庭自製食品的飯糰，打造為便利商店代表性商品之一，當時日本對24小時營業仍相當陌生，他的經營方式對整個零售業界造成巨大影響，但也使便利商店事業逐漸步上軌道，也因此被譽為「零售之神」。他在1978年出任 7-Eleven Japan 社長。隨後更進一步將便利商店發展為多功能服務平台，包括代收公共事業費、設置ATM等。又於2001年創立以ATM業務為核心的銀行，也就是現在的 Seven Bank，讓民眾能在便利商店輕鬆存提款；2007年則推出結合集團超市商品開發能力與便利商店物流網的自有品牌「Seven Premium」，持續創造新的商品與服務。此外，他也將經營不善的美國總部收為子公司並成功重建，最終發展成在北美與亞洲等地擁有超過8萬家店的全球最大便利商店連鎖體系。2005年，鈴木敏文整合集團旗下超市與家庭餐廳等業務，並成立控股公司 Seven & i Holdings，擔任董事長兼CEO（最高執行長）。但在2016年，由於旗下 7-Eleven Japan 社長人事案在管理團隊意見有所對立的情況下遭否決，他為此負責辭職，退出經營第一線。在 7-Eleven Japan 創業40週年的訪談中，鈴木敏文曾表示，「顧客永遠都在追求新的事物。我認為企業必須不斷追問『所謂的新事物究竟是什麼』。因為這個世界正劇烈變化，所以我們才有生存之道。」日本官房長官木原稔也公開悼念，「便利商店已遍布全國並深深融入國民生活。他也推動食品超市與百貨公司等廣泛零售業的成長，奠定了今日日本零售業的基礎。對他至今的功績致上由衷敬意。」