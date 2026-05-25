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45歲的孫淑媚近期因為凍齡美貌震驚全網，甚至被封為「台灣Jennie」，向來同樣也以逆齡美貌受到關注的謝金燕，更是被許多愛美網友私訊狂問：「孫淑媚的醫美診所是哪一間？」為此她親自發文回應，表示自己是口風很緊的女明星，因此大家再怎麼問，自己也不會說出答案。謝金燕今（25）日在Threads發文寫下：「好多聰明的脆友私訊我說想知道孫淑媚的醫生，好幽默ㄝ！姐知道也不會跟你說吧，我是嘴巴最緊的呂（女）明星！」透露自己就算知道孫淑媚的逆齡祕密，她也會閉嘴不揭露真相。接著謝金燕更是在留言區為孫淑媚緩頰，表示比起醫美手段，妝造才是最重要的變美原因，「據我所知淑媚沒有所謂的醫生，你們也別聽市面上那些醫生、醫美瞎扯蛋，這些年姐在這方面被誤會被誇大的還不夠經驗豐富嗎，別讓淑媚也遭這種苦了！」認為在化妝技術發展越來越成熟的年代，充分知道自己適合什麼造型才是最簡單的變美方式。