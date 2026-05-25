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▲立法委員廖偉翔牽線全國運彩公會，今日前進台中西苑高中捐贈五箱訓練用球，紓解球隊球荒。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.25)

曾締造全中運男子團體三連霸佳績的台中市立西苑高中羽球隊，近期面臨嚴峻「球荒」窘境，讓這支被譽為「中部羽球國手搖籃」勁旅，不得不以破損舊球勉強維持日常訓練。事經立法委員廖偉翔獲悉，牽線全國運彩公會今日捐贈五箱訓練用球紓困。全國運彩公會理事長何昱奇表示，此次羽球捐贈象徵「感恩與傳承」的延續，希望讓更多年輕選手在良好的環境中成長，勇敢追逐自己的夢想。西苑高中羽球隊教練劉治倫表示，球隊平日訓練強度高，為模擬正式賽事需求，必須使用高階比賽級練習球，每日消耗量約五至六筒。然而原本每筒約四、五百元的羽球，如今價格已突破千元，在訓練經費多年未明顯增加情況下，同樣預算僅能購買過去三分之一的用量。由於物資成本壓力沉重，球隊目前只能將羽球重複使用至羽毛嚴重損耗後才更換，甚至出現「斷毛球」持續練習情況。教練團坦言，長期下來不僅影響球員控球手感，也衝擊整體訓練品質與競技狀態。面對基層球隊困境，立法委員廖偉翔牽線運彩公會理事長何昱奇，促成今日前進西苑高中捐贈五箱高階羽球訓練用球美事，希望協助球隊度過資源短缺難關，也替選手備戰全國國高中羽球錦標賽與國手選拔提供後援。西苑高中校長劉洲溶表示，近年羽球價格漲幅驚人，而訓練用球又是球隊最主要的消耗品，對基層學校而言負擔相當沉重。此次外界及時伸出援手，不僅減輕球隊壓力，也讓選手能更專注投入訓練。運彩公會理事長何昱奇表示，一路走來，始終非常感念西苑羽球後援會長侯家丞當年的提攜與照顧，人生有很多緣分當下看似平凡，但多年後回顧才會發現，那可能是改變人生的重要轉折。何昱奇指出，如果當初沒有侯會長的鼓勵與提拔，也許就不會有今天的運彩公會理事長何昱奇，因此希望在有能力時回饋基層體育，讓更多年輕選手在良好的環境中成長，勇敢追逐自己的夢想。他強調，台灣羽球人才多從校園扎根，若缺乏穩定資源支持，恐影響選手培育與運動發展，呼籲政府正視基層球隊長期面臨的訓練資源問題，研議建立更完善的補助機制。他還指出，此次捐贈行動除提供實質物資援助，也象徵體育界對基層培育的支持與傳承，期盼在各界共同協助下，球員能持續穩定訓練，延續西苑高中在國內羽壇的競爭實力。