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▲高雄市政府勞工局舉辦勞大起步、斜槓有路－勞工大學斜槓創業主題展活動，以盡展斜槓與創業風采，並展現終身學習邁向閃耀人生。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(右)在斜槓創業主題展活動中參觀勞工大學學員陳列展示的作品。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興(中)在斜槓創業主題展活動中參觀勞工大學學員陳列展示的作品。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局24日下午，在高雄市駁二藝術特區Pinway8號倉庫，舉辦勞大起步、斜槓有路－勞工大學斜槓創業主題展活動，結合舞台展演、創業市集與體驗工坊等三大展區，在勞工大學的老師與學員盡情展現豐富的斜槓學習與創業風采，吸引許多民眾到場參與，展現終身學習邁向閃耀人生。高雄市政府勞工局勞大起步、斜槓有路－勞工大學斜槓創業主題展活動，是由高雄市政府勞工局局長江健興主持，有鹽埕區區長陳佑瑞、立法委員黃捷服務處代表、高雄市各工會團體代表，以及勞工大學老師與學員與會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局勞工大學課程豐富多樣，非常適合勞工朋友探索自我興趣及斜槓培力更多專長，不但能增進職場的競爭力、強健身心、為生活增添樂趣，近年來，勞工大學更加碼開辦「創業職能深耕學習」課程，導入專業的師資與資源，藉由工作坊、觀摩與手把手的輔導，兼顧理論及實務為學員們建立創業基礎，包括創業心態建立、策略應用到市場落地，協助學員規劃創業輪廓，再透過企業觀摩，讓學員累積創業者的成功經驗，汲取並生成最適合自己的創業策略，進而邁向成功的創業之路。江健興說，勞工大學是勞工與市民朋友終身學習、邁向閃耀人生的好所在，此次勞工大學斜槓創業主題展活動，並規劃適合親子共學成長的創客講座與體驗課程，讓到場大小朋友也能感受勞工大學從「斜槓培力」到「創新創業」的多元學習方向。江健興指出，希望勞工朋友共同來加入勞工大學終身學習的行列，讓自己的身心更健康、職涯與生活更加精采，展現終身學習邁向閃耀人生。