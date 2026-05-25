我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒明星賽宣告記者會今（25）日於台北舉行，台鋼雄鷹人氣啦啦隊韓援Mingo（朴旻曙），搭高鐵時意外遇到史上最大延誤，導致記者會結束前5分鐘才到場，也沒念到事前準備的規則台詞，Mingo坦言在車上很想哭，還公開嬌喊求饒：「明年要找我，拜託！」Mingo稍早因高鐵延誤未能準時到場，甚至連事先準備的規則台詞都沒有機會講到，會後接受聯訪時，Mingo仍難掩失落地表示，自己花了很多時間準備，「這個是我第一次的明星賽記者會，所以在車上的時候我真的很想哭，希望明年也要找我，拜託。」中文能力備受讚賞的Mingo，隨後公開念出原本準備的規則解說，「用手機打開，LINE TODAY進行投票，早上 6 點、中午 12 點、下午 6 點、晚上 12 點都可以重新投票，一天可以投四次喔。」彌補因高鐵延誤、未能在台上表演的遺憾。Mingo隨後聊到學中文過程，最難之處是「聽不懂」，但近期已經開始挑戰台語，接著用流利口音秀出「肚子餓」、「我洗澡」、「我是誰」等台語，還自曝跟經紀人學到一句「請問你要去哪裡？」，用於拍照、互動時使用。