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▲ 黃偉哲贈送潘恩大使蘭花大盤。（圖／南市府提供）

▲ 黃偉哲期待未來能與海地在農業、教育、文化等面向拓展更多實質且長遠的合作，並在會中邀請潘恩大使多來台南走訪。（圖／南市府提供）

海地共和國駐台大使潘恩(H.E. Ambassador Roudy Stanley Penn)於今(25)日率領使館一行3人拜會台南市市長黃偉哲，潘恩大使雖曾多次造訪台南，惟此次為雙方首次正式會面，黃偉哲期待未來能與海地在農業、教育、文化等面向拓展更多實質且長遠的合作，並在會中邀請潘恩大使多來台南走訪，感受台南獨特的城市魅力。今天的拜會行程黃偉哲特別偕同新聞及國際關係處、觀光旅遊局及文化局等局處共同會見訪賓，雙方就台南與海地之交流合作議題進行討論。黃偉哲表示，台灣與海地擁有70年的深厚邦誼，雙方長期在各領域相互合作、彼此扶持，而海地多年來積極支持台灣參與國際組織，更展現兩國堅實情誼。黃偉哲指出，台南作為台灣的第一座城市，以開放、多元的態度推動國際交流，非常期待未來能與海地在農業、教育、文化等面向拓展更多實質且長遠的合作，促進兩國人民更緊密的互動。黃市長也在會中誠摯邀請潘恩大使多來台南走訪，親身感受台南獨特的城市魅力。潘恩表示，今年適逢海地與台灣建交70周年，使館正規劃相關紀念活動來介紹海地的文化、手工藝及歷史等多元特色，增進台灣民眾對海地的認識與了解。潘恩大使也進一步表達與台南深化合作的期待，他表示，台南是台灣重要的文化歷史都市，期盼未來能將兩國長久的外交情誼延伸至地方政府的交流與互動，建立更緊密的合作關係，成為促進兩國人民交流的重要橋樑。海地位於加勒比海地區，於1956年與我國締盟，去(2025)年海地外交部長蔣伯狄(Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste)曾率團訪台並特地到訪台南，位於本市的國立成功大學等校亦有來自海地的學生就讀。潘恩大使於去(2025)年抵任，已是第二度派駐台灣。