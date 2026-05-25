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輝達（NVIDIA）創辦人「AI教父」黃仁勳再度訪台，所到之處皆掀起狂熱的黃金旋風。除了昨晚去逛台北松山區的饒河夜市，今（25）日又被脆友直擊，他驚喜現身台北市四平街，專賣蜜餞和零嘴的店家駐足，像個小男孩般盯著各式蜜餞、零食目不轉睛。超接地氣的畫面曝光後，立刻引發脆友熱烈討論，就有粉絲留言表示不解，認為依黃仁勳的財力，全部買下來就好，不用挑選和考慮了。黃仁勳是台裔美籍企業家，為人工智慧（AI）晶片巨頭輝達的共同創辦人暨執行長，他在全球科技界被尊稱為「AI教父」，因成功帶領輝達掌握AI浪潮，成為全球市值最高的指標性科技公司之一。在四平街採買的黃仁勳，許多粉絲從影片看到他挑選蜜餞、餅乾的專注神情，紛紛留言：「蜜餞真是戒不了啊！」、「買餅餅好可愛」、「他應該是在找小時候吃過的零食。」 還有人認為：「那麼有錢，全買下來不就好了。」但也有人認為，他是在挑選想吃的蜜餞和零食，藉此尋找童年的記憶與對家鄉的歸屬感。看著Threads河道上幾乎被黃仁勳在台灣到處吃喝的片段洗版，還有粉絲忍不住幽默又心疼地留言：「整個Threads都是他在吃東西的片段，看來美國真的沒好東西吃！」除了買零食的可愛舉動引發討論，台灣接近端午節前夕的炎熱的高溫，也讓黃仁勳的招牌皮衣穿搭再度成為焦點，有粉絲表示，「他的皮衣裡面一定有散熱元件」、「皮衣還是穿得住欸，不簡單！」、「確實，今天真的熱。」不過也有粉絲發現其實黃仁勳也有脫掉外套的時候，裡面穿的是科技人招牌的黑色短袖，野生科技教父的一舉一動。都逃不過粉絲的法眼。