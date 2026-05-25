威力彩第115000042期今（25）日晚間開獎，由於先前頭獎已連續23期槓龜，因此今晚威力彩頭獎金額高達6億元。威力彩開獎時間在晚間20點30分，台彩將透過直播陸續開出威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩與4星彩獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文為您即時更新5月25日（一）最新開獎號碼，快來看看大獎會不會獎落手中吧！
🟡5月25日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主
威力彩玩法簡單搞懂！一注多少錢、選號方式、包牌法總整理
威力彩主要分成兩區，首先需從第一選號區的 01 至 38 中任選 6 個號碼，再從第二選號區的 01 至 08 中任選 1 個號碼進行投注，每注投注金額為 100 元。民眾下注時要特別注意，最後投注時間為開獎日晚上 8 時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間 8 時 30 分進行直播開獎。
開獎時，開獎單位將從第一區 01 至 38 的號碼中隨機開出 6 個號碼，再從第二區 01 至 08 的號碼中隨機開出 1 個號碼，這組號碼即為該期威力彩的中獎號碼。
中獎結果的判定上，若彩券上第一區的號碼對中當期第一區開出的任一獎號，且第二區亦對中當期開出的獎號，即符合中獎資格（普獎），可依規定兌領獎金。後續會依照對中的球數不同，進一步區分成頭獎、貳獎、參獎等不同獎項。
倘若想幸運中得威力彩頭獎，就必須第一區的 6 個獎號全中，且第二區亦順利對中獎號，才能順利抱走頭獎獎金。根據台彩官網資料顯示，頭獎的中獎機率約為 2,209 萬分之一。
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開獎時，開獎單位將從第一區 01 至 38 的號碼中隨機開出 6 個號碼，再從第二區 01 至 08 的號碼中隨機開出 1 個號碼，這組號碼即為該期威力彩的中獎號碼。
中獎結果的判定上，若彩券上第一區的號碼對中當期第一區開出的任一獎號，且第二區亦對中當期開出的獎號，即符合中獎資格（普獎），可依規定兌領獎金。後續會依照對中的球數不同，進一步區分成頭獎、貳獎、參獎等不同獎項。
倘若想幸運中得威力彩頭獎，就必須第一區的 6 個獎號全中，且第二區亦順利對中獎號，才能順利抱走頭獎獎金。根據台彩官網資料顯示，頭獎的中獎機率約為 2,209 萬分之一。