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馬英九基金會財政風波，受前總統馬英九委託的前國安會秘書長金溥聰，今天大動作召開記者會，公開前執行長蕭旭岑與廈門台商協會會長韓螢煥「手拿現金」的合影。金溥聰指出，基金會清查了近一、兩年的紀錄並請會計師事務所比對，皆查無這筆金額的入帳紀錄，怒轟兩人違反財政紀律。根據媒體報導，對此，韓螢煥澄清這一筆款項，是他捐給馬英九個人的錢，與基金會無關。根據《中央社》指出，韓螢煥表示這張照片是2023年在台北拍攝，當時他基於個人情誼掏出新台幣100萬元，目的是要捐贈給馬英九個人，他當時甚至不知道有基金會這個組織，因此才交由蕭旭岑代為轉交，至於後續如何運用他並不過問。蕭旭岑也發表聲明回擊，解釋這批未入帳的捐款，是因為馬英九卸任禮遇即將結束，部分企業與台商才表達捐助馬個人使用。蕭旭岑強調，他在2024年3月就已向馬英九請示相關捐款，並遵照指示將款項全數轉為公用，當時拍照留存正好證明自己光明正大，相關細節也都已向調查小組說明。然而，隨著金溥聰出招，加上馬英九本人也公開駁斥調查小組的結論，這起財政紀律案，兩造說法仍有出入，許多疑點需調查釐清。