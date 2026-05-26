《章魚嗶的原罪》將推出劇場版電影《謝謝你，明天再見》，官方宣布將以過去播出的6集動畫劇集為基礎進行重新剪輯，並追加「全新繪製的畫面」，帶領觀眾在大銀幕再度體驗兼具純真與殘酷的極致情感衝擊。
《章魚嗶的原罪》由新銳漫畫家 Taizan 5 創作，於集英社網路漫畫平台《少年Jump+》連載，僅發行2卷單行本便締造超越145萬冊的驚人銷量。改編為動畫劇集後，更是藉著具衝擊性的分鏡與深刻的社會寫實探討，強勢入圍具有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展。
雖然擁有軟萌、類似《哆啦A夢》的兒童繪本畫風，核心劇情卻深入探討了校園霸凌、家庭功能失調、毒親及青少年自殺等沉重議題。「用最可愛的畫風，講最絕望的故事」，如此反差感被無數動漫迷封為「精神污染的致鬱神作」。
原作者賀圖藏玄機 長大後的小靜與茉莉奈一起觀影
為慶祝劇場版製作，原作者 Taizan 5 在 X 上也公開了親自繪製的紀念賀圖。賀圖中出現了「長大後的小靜與茉莉奈」並肩坐在電影院內愉快觀影的溫馨畫面。
這兩名主角在原作中經歷了慘烈且痛苦的互害與救贖，賀圖一經釋出，這個在現實世界中「不可能存在的幸福平行時空」，立刻讓大批原作粉絲淚崩。社群瘋傳這張賀圖是否暗示劇場版的新增畫面中將會有漫畫結局的「後日談」或全新救贖彩蛋。
代理商 Ani-One 日前於 YouTube 頻道上架「第1-6話繁中字幕合集版」，總長度高達2小時36分鐘的致鬱馬拉松，引發粉絲熱烈回顧。
由於原作致鬱威力驚人，得知即將推出劇場版後，許多深知內情的粉絲紛紛留下充滿「創傷後壓力症候群（PTSD）」的反諷留言，「但願世界所有人能夠快快樂樂！」、「肯定會很溫心的對吧！」，用章魚嗶式的天真語氣來掩飾內心的不安與胃痛。
劇場版《章魚嗶的原罪》將延續原先動畫的製作規格，由飯野慎也坐鎮擔任監督，動畫製作則由 ENISHIYA 擔綱，金牌聲優陣容間宮胡桃、上田麗奈、小原好美也將全面回歸，再次帶來極具毀滅性反差的表演。詳細上映檔期與售票資訊，靜待官方後續正式公告。
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雖然擁有軟萌、類似《哆啦A夢》的兒童繪本畫風，核心劇情卻深入探討了校園霸凌、家庭功能失調、毒親及青少年自殺等沉重議題。「用最可愛的畫風，講最絕望的故事」，如此反差感被無數動漫迷封為「精神污染的致鬱神作」。
為慶祝劇場版製作，原作者 Taizan 5 在 X 上也公開了親自繪製的紀念賀圖。賀圖中出現了「長大後的小靜與茉莉奈」並肩坐在電影院內愉快觀影的溫馨畫面。
這兩名主角在原作中經歷了慘烈且痛苦的互害與救贖，賀圖一經釋出，這個在現實世界中「不可能存在的幸福平行時空」，立刻讓大批原作粉絲淚崩。社群瘋傳這張賀圖是否暗示劇場版的新增畫面中將會有漫畫結局的「後日談」或全新救贖彩蛋。
由於原作致鬱威力驚人，得知即將推出劇場版後，許多深知內情的粉絲紛紛留下充滿「創傷後壓力症候群（PTSD）」的反諷留言，「但願世界所有人能夠快快樂樂！」、「肯定會很溫心的對吧！」，用章魚嗶式的天真語氣來掩飾內心的不安與胃痛。
劇場版《章魚嗶的原罪》將延續原先動畫的製作規格，由飯野慎也坐鎮擔任監督，動畫製作則由 ENISHIYA 擔綱，金牌聲優陣容間宮胡桃、上田麗奈、小原好美也將全面回歸，再次帶來極具毀滅性反差的表演。詳細上映檔期與售票資訊，靜待官方後續正式公告。