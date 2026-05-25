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馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰為首的基金會派，和遭指控的蕭旭岑、王光慈、三人調查小組李德維互槓多日，苗栗縣長鍾東錦今（25）日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，直言吵下去讓更多人受傷，應該要尊重家屬，馬總統夫人、姐姐講的話應該最標準，「姐姐疼弟弟天經地義，姐姐一定保護弟弟，老婆一定護著老公，我相信她們兩個才是真正最愛馬總統的」。鍾東錦說，就他個人經驗，年輕要創業時，除了夫人幫忙，前面一段都是姐姐在幫忙，不然他爸爸是礦工職業病往生，也沒有留下什麼東西，那創業的第一步本錢從哪來？是他姐姐用房子貸款給他，所以到現在他仍很感動，幾個姐姐湊錢給他創業，所以姐姐對他的信任，姐姐疼弟弟的感情感受的到。鍾東錦續道，老婆多愛、多關心他很清楚，只要身體有點不舒服，就像最近老婆在美國還沒回來，每天都要叮囑他不要泡澡，因為現在年紀大了，如果喝了一點小酒，泡澡不小心睡著怕危險，如果在家妻子就會來看有沒有睡著。鍾東錦說，馬總統這件事，不管是誰或是跟他多好的兄弟，外人人家總是認為有目的，姐姐跟老婆，「姐姐一定保護弟弟，老婆一定護著老公。所以我覺得應該要尊重馬以南、馬大姐，要尊重周美青、我們總統夫人。我相信她們兩個才是真正最愛馬總統的」。