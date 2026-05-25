馬英九基金會風波延燒，國安會前秘書長金溥聰為首的基金會派，和遭指控的蕭旭岑、王光慈、三人調查小組李德維互槓多日，苗栗縣長鍾東錦今（25）日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時，直言吵下去讓更多人受傷，應該要尊重家屬，馬總統夫人、姐姐講的話應該最標準，「姐姐疼弟弟天經地義，姐姐一定保護弟弟，老婆一定護著老公，我相信她們兩個才是真正最愛馬總統的」。

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鍾東錦稱「姐姐疼弟弟天經地義」

鍾東錦說，就他個人經驗，年輕要創業時，除了夫人幫忙，前面一段都是姐姐在幫忙，不然他爸爸是礦工職業病往生，也沒有留下什麼東西，那創業的第一步本錢從哪來？是他姐姐用房子貸款給他，所以到現在他仍很感動，幾個姐姐湊錢給他創業，所以姐姐對他的信任，姐姐疼弟弟的感情感受的到。

鍾東錦續道，老婆多愛、多關心他很清楚，只要身體有點不舒服，就像最近老婆在美國還沒回來，每天都要叮囑他不要泡澡，因為現在年紀大了，如果喝了一點小酒，泡澡不小心睡著怕危險，如果在家妻子就會來看有沒有睡著。

兄弟終究是外人 　妻姐才最愛馬英九

鍾東錦說，馬總統這件事，不管是誰或是跟他多好的兄弟，外人人家總是認為有目的，姐姐跟老婆，「姐姐一定保護弟弟，老婆一定護著老公。所以我覺得應該要尊重馬以南、馬大姐，要尊重周美青、我們總統夫人。我相信她們兩個才是真正最愛馬總統的」。


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蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...