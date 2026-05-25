美國「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）生前曾經兩度造訪台灣舉辦演唱會，轟動全台，近日女星田羽安在粉專分享30年前的一張合照，當年10歲的她在巨星面前表演民俗舞蹈，結束後，麥可傑克森輕摸她的臉頰，田羽安回憶，「（MJ）散發出來的氣息與行為，溫柔到不行！」
麥可傑克森摸小女孩臉 本人回憶：MJ溫柔到不行
麥可傑克森在1996年10月來台於北、高兩地開唱，田羽安日前發文憶起，當時10歲的自己受邀表演民俗舞蹈給麥可傑克森看，「懵懂無知的我，傻傻的表演完之後，被MJ叫了過去，他就這樣摸了我姊幫我編的髮，輕輕的摸了我的臉，散發出來的氣息與行為，溫柔到不行！」
田羽安隨文附上那時和麥可傑克森泛黃的合照，強調照片不是AI合成，還透露被MJ摸完臉後，身為天王鐵粉的姊姊得知此事，當下迅速地給她一巴掌，讓田羽安笑說，那是瘋狂粉絲無法控制的行為，姊妹倆如今提及這件事都笑翻。
貼文曝光後，許多網友羨慕地留言：「哇～這篇太珍貴了！原來是當年的小朋友本人」、「太棒了吧！竟然是MJ，姊姊應該親妳一下才對啊」、「被神摸過的頭」、「MJ是世界級的偶像，姊姊應該是超級羨慕妳的，才會打那一巴掌」、「被MJ摸臉還有合照這件事夠跟別人吹噓一輩子了！」
星二代田羽安童星出身 父親是「阿西」陳博正
田羽安本名陳怡嘉，為資深藝人「阿西」陳博正的女兒，童星出身的她，入行超過20年，代表作包含電視劇《最佳利益》系列中的律師「雷子倩」、《我的婆婆怎麼那麼可愛2》、《雨後驕陽》、《思慕的人》及《苦力》，目前活躍於戲劇圈。
資料來源：田羽安Anne臉書
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麥可傑克森在1996年10月來台於北、高兩地開唱，田羽安日前發文憶起，當時10歲的自己受邀表演民俗舞蹈給麥可傑克森看，「懵懂無知的我，傻傻的表演完之後，被MJ叫了過去，他就這樣摸了我姊幫我編的髮，輕輕的摸了我的臉，散發出來的氣息與行為，溫柔到不行！」
田羽安隨文附上那時和麥可傑克森泛黃的合照，強調照片不是AI合成，還透露被MJ摸完臉後，身為天王鐵粉的姊姊得知此事，當下迅速地給她一巴掌，讓田羽安笑說，那是瘋狂粉絲無法控制的行為，姊妹倆如今提及這件事都笑翻。
貼文曝光後，許多網友羨慕地留言：「哇～這篇太珍貴了！原來是當年的小朋友本人」、「太棒了吧！竟然是MJ，姊姊應該親妳一下才對啊」、「被神摸過的頭」、「MJ是世界級的偶像，姊姊應該是超級羨慕妳的，才會打那一巴掌」、「被MJ摸臉還有合照這件事夠跟別人吹噓一輩子了！」
田羽安本名陳怡嘉，為資深藝人「阿西」陳博正的女兒，童星出身的她，入行超過20年，代表作包含電視劇《最佳利益》系列中的律師「雷子倩」、《我的婆婆怎麼那麼可愛2》、《雨後驕陽》、《思慕的人》及《苦力》，目前活躍於戲劇圈。