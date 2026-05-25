擁有超過34.8萬人、採月配息的元大台灣價值高息（00940）最新配息出爐。據元大投信今（25）日公告，每受益權單位擬配發金額為0.05元，單月配息金額回到掛牌以來最高水準，以今日收盤價11.73元計算，單月配息殖利率為0.42%、年化配息率5.1%，除息交易日將訂為6月9日。

我是廣告 請繼續往下閱讀
實際配息公告日訂在6月5日，最後買進日為6月8日，股息將在7月1日發放。

00940將邁向成立以來第12次除息，回顧過去12個月年化配息殖利率約5.33%，也是第五個月出現單月配息金額0.05元，且今日收盤價且刷新掛牌來新高。

00940大換股！電子五哥仁寶、廣達遭刪除

00940日前也進行大換股，台灣指數公司上週公布指數成份股定期審核結果，00940追蹤的臺灣價值高息指數成分股納入英業達、建準、凱基金、台新新光金、台灣大、神達、祥碩、亞翔、帆宣、元太。

刪除金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁。

據了解，00940調整持股後，科技股比重調升，主要加入評價相對合理的AI概念股，並維持產業多元分散特性，持續於各產業中尋找具備現金流充裕、獲利穩健高股息企業。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
相關新聞

14檔ETF大換股！009816刪研華、記憶體族群入列　00940十進十出

首檔「不配息主動式ETF」亮相！00407A預計「這一天」開始募集

SpaceX拼6月中掛牌　太空衛星股價衝！這檔ETF5月漲幅達2成居冠

每月發5000元成長津貼怎麼用？替孩子存第1桶金　ETF可以這樣買！

林汪靜編輯記者

曾於紙媒跑兩岸財經新聞將近5年，5年的採訪時間裡不算太長也不短，但對財經奠定了一定的基礎，這段時間曾到上海外派採訪當地有趣的財經新聞及台商重要新聞，之後因希望能嘗試更多的挑戰，就負責國內總經如民生、台灣...