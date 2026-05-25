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擁有超過34.8萬人、採月配息的元大台灣價值高息（00940）最新配息出爐。據元大投信今（25）日公告，每受益權單位擬配發金額為0.05元，單月配息金額回到掛牌以來最高水準，以今日收盤價11.73元計算，單月配息殖利率為0.42%、年化配息率5.1%，除息交易日將訂為6月9日。實際配息公告日訂在6月5日，最後買進日為6月8日，股息將在7月1日發放。00940將邁向成立以來第12次除息，回顧過去12個月年化配息殖利率約5.33%，也是第五個月出現單月配息金額0.05元，且今日收盤價且刷新掛牌來新高。00940日前也進行大換股，台灣指數公司上週公布指數成份股定期審核結果，00940追蹤的臺灣價值高息指數成分股納入英業達、建準、凱基金、台新新光金、台灣大、神達、祥碩、亞翔、帆宣、元太。刪除金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁。據了解，00940調整持股後，科技股比重調升，主要加入評價相對合理的AI概念股，並維持產業多元分散特性，持續於各產業中尋找具備現金流充裕、獲利穩健高股息企業。