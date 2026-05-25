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▲馬西屏公開表示，他正在對抗失憶，希望不要走向失智。（圖／翻攝自《寶傑愛健康》YouTube）

政論節目黃金組合劉寶傑與馬西屏，日前在YT節目《寶傑說健康》中重聚！過去在節目中以上知天文、下知地理形象深植人心的資深媒體人馬西屏，近年淡出傳統電視台，這次現身竟拋出震撼彈，親自證實自己正遭受「嚴重失憶症」的折磨。看到昔日老友大腦斷片，主持人劉寶傑當場驚呼，透露當初錄影錄到一半馬西屏甚至聲音發不出來、提早離席，原本以為是心臟開刀的影響，沒聯想竟是嚴重的失憶症。而馬西屏更在節目中以自身血淚研究提出警告，點名愛戴耳機的年輕人要注意，因為聽力下降會影響失智發生，要年輕人趕快拔掉耳機。馬西屏在節目中表示，許多人都誤以為失智或失憶是因為不學習、不經常動腦導致，但身為圍棋與橋藝高手的他一直都在高度動腦，卻依然難逃失憶海嘯的侵襲。他深入鑽研全球醫學權威期刊後赫然發現，高居第一名的死穴竟然就是「聽力下降」。因為聽覺神經受損會直接減少大腦接收的刺激，進而加速腦細胞萎縮，這番驚人的醫學報告讓見多識廣的劉寶傑當場聽傻，內心感到無比震撼。馬西屏喊話，這個第一名徵兆絕對不是只有老年人才要注意，現場直接點名年輕人是高危險群。他表示，現在的年輕人每天長時間把耳機塞在耳朵裡，不論是高分貝打電腦遊戲，還是跑步運動時聽著重金屬音樂，大腦都在不知不覺中遭受職業級的聽力損傷。他嚴肅警告，聽力衰減就是邁向失智的第一步，年輕時如果不懂得好好保護耳朵、不趕快拔掉耳機，等到中壯年時，大腦病變的風險將會是一般人的數倍以上。馬西屏強調，大腦內「類澱粉蛋白」開始聚集堆積到出現輕度失智，中間有長達20年的潛伏黃金期，這正是最重要的預防機會，只要透過多重生活干預，可以有效預防或延緩高達45%的失智發生率。他更幽默對著劉寶傑開玩笑，笑稱自己當紅時一天要上七個通告，壓力大到罹患恐慌症與失眠，「我身上的這些壓力，都是劉寶傑給我的，是他害我失憶的！」 讓寶傑在現場聽了哈哈大笑，老朋友的絕佳默契一秒回歸。