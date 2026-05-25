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前韓國女團FANATICS成員、現定居台灣發展的韓籍YouTuber尹到怡，近日透過影片揭露韓國演藝圈背後的殘酷真相，她坦言自己從15歲開始當練習生，身高170公分的她，那時被規定體重只能維持在42公斤，甚至一度被要求38公斤才過關，她更透露自己有個朋友為了減肥獲得出道機會，曾經吃下了含有毒品的藥物，結果在不知情的狀況下成癮，代價超恐怖。身高170公分的尹到怡透露自己在練習生時期，被要求體重維持在42公斤以下，還一度被要求必須瘦到38公斤，為了減重她曾一天只吃3塊減肥餅乾，甚至故意吃壞掉、過期食物讓自己腸胃炎，只為了快速掉體重，也因此留下嚴重胃病後遺症，她形容自己練習生時期瘦得跟骷髏一樣，一點也不好看。最令人震驚的是，尹到怡還揭露韓國演藝圈存在「假減肥藥、真毒品」陷阱，尹到怡表示自己有個藝人朋友為了出道減肥，被推薦服用號稱「很多藝人都在吃」的瘦身藥物，沒想到裡頭竟含有毒品成分，導致對方在毫不知情下成癮。她解釋，有些人會利用毒品讓心跳加快、代謝提升來達到快速變瘦效果，但代價極其可怕。