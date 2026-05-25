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馬英九基金會內部爭議不斷，前國安會秘書長金溥聰召開記者會，指控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等人違反財政紀律，更把前總統馬英九的身體狀況，攤在陽光下。精神科醫師沈政男在YouTube影片直言，這場「背叛大戲」，本質上其實是一場嚴重的「醫學常識不足悲劇」。他透露，台北榮總醫師早已建議馬英九勿出席公開活動，整起事件的核心，完全是失智症引發的退化與精神症狀所致。沈政男指出，金溥聰誤以為「能判斷是非、分得清貪瀆就代表沒有失智」，這是極大的誤解。輕度失智患者的短期記憶力變差，容易對帳目數字產生記憶落差，進而衍生出臨床上常見的「被偷妄想」。馬英九因不記得剛看到的數字，只記得早年的數據，恐誤認為基金會有人「貪汙舞弊」並向金溥聰求援。他強調，失智患者常會自行編造故事來填補記憶空缺，家屬與友人若未經澄清就輕信，只會讓周遭忠誠的部屬與照顧者蒙受不白之冤。除了醫學盲點，沈政男直言，金溥聰身為友人，在法律上無立足點，若未來馬英九確定接受「輔助宣告」，行為能力將等同未成年兒少。金溥聰一直讓馬英九處於「委託他、聽他宣告」的狀態，甚至跳過主要照顧者做出家人不允許的控訴，在法律上恐有誘拐、妨礙家庭或妨礙家長監護權的疑慮。他感慨，人稱「金小刀」的金溥聰選舉操盤厲害，卻在失智症照顧常識上不及格，若他是主治醫師，一定會致電勸阻他「不要帶著病人亂亂跑」，應回歸家庭諮商，才不會毀了政治英雄的晚年。