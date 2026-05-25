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台灣高鐵今（25）日因號誌訊號異常，發生近來最嚴重的延誤事件。高鐵公司經過調查，主因為更換轉轍器控制機箱的電力模組時，更新時出現不穩定電流，導致轉轍器無法定位，預計將於明凌晨12時5分收班後進行搶修，並且將會在明首班車營運前公告狀況。高鐵今日因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中。受此事件影響，今日全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分）。高鐵公司發言人鄒衡蕪下午說明，轉轍器控制機箱為「機房號誌連動系統」與「現場轉轍器設備」控制介面的「轉轍器控制機箱」，主要作用為將號誌連動裝置的控制命令傳送至轉轍器設備，並接收其回傳至號誌連動系統的道岔定位訊號今天凌晨進行轉轍器控制機箱內的電力模組更換時，發現轉轍器電流出現不穩定異常情形，導致軌道上定位訊號喪失，產生營運異常事件。她進一步指出，轉轍器控制機箱內的設備、設施很多總共有458個模組，每20年要更換一次，從2024年6月開始更換，目前已經更換超過8成，預計今年底全數更換完成，昨天進行計劃性排程更換時，發生電流不穩定狀況，過去未曾發生過類似情形。鄒衡蕪強調，此次更換模組都是按照一般程序，並非人為疏失導致，確切發生異常原因需要透過系統端查證、驗證才能確定。高鐵將於晚間收班後進行夜間搶修，待確認確切狀況後，才能評估明天營運狀況，最晚將於明天首班營運前對外公告。