台灣高鐵今（25）日因號誌訊號異常，發生近來最嚴重的延誤事件。高鐵公司經過調查，主因為更換轉轍器控制機箱的電力模組時，更新時出現不穩定電流，導致轉轍器無法定位，預計將於明凌晨12時5分收班後進行搶修，並且將會在明首班車營運前公告狀況。
高鐵今日因苗栗路段發生號誌訊號異常，維修人員持續搶修中。受此事件影響，今日全天均以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分）。
高鐵公司發言人鄒衡蕪下午說明，轉轍器控制機箱為「機房號誌連動系統」與「現場轉轍器設備」控制介面的「轉轍器控制機箱」，主要作用為將號誌連動裝置的控制命令傳送至轉轍器設備，並接收其回傳至號誌連動系統的道岔定位訊號
今天凌晨進行轉轍器控制機箱內的電力模組更換時，發現轉轍器電流出現不穩定異常情形，導致軌道上定位訊號喪失，產生營運異常事件。
她進一步指出，轉轍器控制機箱內的設備、設施很多總共有458個模組，每20年要更換一次，從2024年6月開始更換，目前已經更換超過8成，預計今年底全數更換完成，昨天進行計劃性排程更換時，發生電流不穩定狀況，過去未曾發生過類似情形。
鄒衡蕪強調，此次更換模組都是按照一般程序，並非人為疏失導致，確切發生異常原因需要透過系統端查證、驗證才能確定。高鐵將於晚間收班後進行夜間搶修，待確認確切狀況後，才能評估明天營運狀況，最晚將於明天首班營運前對外公告。
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高鐵公司發言人鄒衡蕪下午說明，轉轍器控制機箱為「機房號誌連動系統」與「現場轉轍器設備」控制介面的「轉轍器控制機箱」，主要作用為將號誌連動裝置的控制命令傳送至轉轍器設備，並接收其回傳至號誌連動系統的道岔定位訊號
今天凌晨進行轉轍器控制機箱內的電力模組更換時，發現轉轍器電流出現不穩定異常情形，導致軌道上定位訊號喪失，產生營運異常事件。
她進一步指出，轉轍器控制機箱內的設備、設施很多總共有458個模組，每20年要更換一次，從2024年6月開始更換，目前已經更換超過8成，預計今年底全數更換完成，昨天進行計劃性排程更換時，發生電流不穩定狀況，過去未曾發生過類似情形。
鄒衡蕪強調，此次更換模組都是按照一般程序，並非人為疏失導致，確切發生異常原因需要透過系統端查證、驗證才能確定。高鐵將於晚間收班後進行夜間搶修，待確認確切狀況後，才能評估明天營運狀況，最晚將於明天首班營運前對外公告。