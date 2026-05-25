喜宴菜色通常越豪華，越能滿足賓客的味蕾與心情！不過，近期在社群上，有大批網友指定婚宴「第一道菜必須是炸湯圓」。完整心聲曝光後立刻引爆共鳴，但早在幾年前，炸湯圓一度是常被嫌棄的辦桌菜色，如今完成評價逆轉的原因也跟著曝光了。
喜宴菜「炸湯圓」評價逆轉了！一票老饕吃過就愛上
日前一名網友在 Threads 發文表示自己要結婚了，於是通知親朋好友這個好消息。朋友多數的反應是「恭喜」、「會辦婚禮嗎？」，沒想到超級好朋友卻問：「第一道可以是炸湯圓嗎？」好巧不巧，同時間又有另一名網友發文：「有沒有朋友可以趕快結個婚？我想吃炸湯圓。」
兩篇超想吃炸湯圓的貼文在同一天出現，意外引發熱議，也釣出一票炸湯圓愛好者。大家紛紛留言表示，最期待的不是婚宴大菜：「炸湯圓不能少，不然一律包 600 元」、「為了一口炸湯圓直接準備結婚，這理由完全合理」、「我真的覺得婚禮上的最好吃，我去過一次婚宴上沒有炸湯圓，我難過一整個晚上」、「我都跟朋友說不用請我當伴娘，因為當伴娘感覺沒空吃炸湯圓」。
事實上，早在數年之前，許多鄉民針對婚宴的討論中，都對於餐點第一道是炸湯圓頗有微詞，認為這道菜過於廉價。沒想到過了幾年之後，炸湯圓已經征服眾人味蕾，甚至有餐廳推出進階版的 多色版本，將包裹可可粉的芝麻湯圓、酥脆的金黃炸湯圓以及經典的紅白小湯圓同步擺上，讓各種不同風味的炸湯圓徹底擄獲賓客的心。
炸湯圓是婚宴必備菜色！「花好月圓」涵義曝光
為何婚宴上總是能看到炸湯圓這道菜出現呢？台北漢來大飯店曾表示，在華人傳統文化中，結婚時吃炸湯圓是一種習俗，象徵著圓滿和甜蜜的婚姻，有著「花好月圓」的含義。湯圓的圓形象徵著家庭團圓和圓滿，炸湯圓外酥內軟，甜蜜可口，寓意新人婚後生活甜甜蜜蜜、幸福美滿。
此外，炸湯圓的金黃色澤也象徵著富貴和繁榮，祝福新人在未來的日子裡事事順心、財源廣進。這些象徵意義使得炸湯圓成為婚禮中的一道傳統美食，寄託了對新人美好生活的期許和祝福。
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日前一名網友在 Threads 發文表示自己要結婚了，於是通知親朋好友這個好消息。朋友多數的反應是「恭喜」、「會辦婚禮嗎？」，沒想到超級好朋友卻問：「第一道可以是炸湯圓嗎？」好巧不巧，同時間又有另一名網友發文：「有沒有朋友可以趕快結個婚？我想吃炸湯圓。」
兩篇超想吃炸湯圓的貼文在同一天出現，意外引發熱議，也釣出一票炸湯圓愛好者。大家紛紛留言表示，最期待的不是婚宴大菜：「炸湯圓不能少，不然一律包 600 元」、「為了一口炸湯圓直接準備結婚，這理由完全合理」、「我真的覺得婚禮上的最好吃，我去過一次婚宴上沒有炸湯圓，我難過一整個晚上」、「我都跟朋友說不用請我當伴娘，因為當伴娘感覺沒空吃炸湯圓」。
事實上，早在數年之前，許多鄉民針對婚宴的討論中，都對於餐點第一道是炸湯圓頗有微詞，認為這道菜過於廉價。沒想到過了幾年之後，炸湯圓已經征服眾人味蕾，甚至有餐廳推出進階版的 多色版本，將包裹可可粉的芝麻湯圓、酥脆的金黃炸湯圓以及經典的紅白小湯圓同步擺上，讓各種不同風味的炸湯圓徹底擄獲賓客的心。
為何婚宴上總是能看到炸湯圓這道菜出現呢？台北漢來大飯店曾表示，在華人傳統文化中，結婚時吃炸湯圓是一種習俗，象徵著圓滿和甜蜜的婚姻，有著「花好月圓」的含義。湯圓的圓形象徵著家庭團圓和圓滿，炸湯圓外酥內軟，甜蜜可口，寓意新人婚後生活甜甜蜜蜜、幸福美滿。
此外，炸湯圓的金黃色澤也象徵著富貴和繁榮，祝福新人在未來的日子裡事事順心、財源廣進。這些象徵意義使得炸湯圓成為婚禮中的一道傳統美食，寄託了對新人美好生活的期許和祝福。