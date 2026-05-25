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馬來西亞波各先那（Pokok Sena）25日發生一起採石場山崩意外。一名怪手駕駛在作業時，不幸連同機體一同遭到崩落的土石與採石場岩石掩埋，傷勢嚴重，所幸經消防人員緊急搜救後已成功救出。馬來西亞媒體《馬來郵報》報導，波各先那消防與救援站負責人Bakar Saad表示，救援隊於下午2時07分接獲山崩通報，並於約7分鐘後趕抵現場。Bakar在現場受訪指出：「救援隊抵達後發現，山崩帶來的泥土和岩石砸中了一輛怪手，導致駕駛受困並被壓在廢墟下。怪手的車門結構和駕駛艙框架都已被泥土填滿。」隨後，來自波各先那消防與救援站的7名人員穩定現場狀況，並使用油壓設備及特殊工具展開救援，成功為受害者創造出脫困空間。Bakar表示，受害者為29歲的Ahmad Zaidi Dali，他身受重傷，目前已移交給醫療人員進行後續救治。一名35歲的貨車司機Roshazwan Saad在目擊了整起事件。他回憶，事發當時他正在一旁等待怪手將採石場的材料裝載到他的貨車上。這場突如其來的山崩威力巨大，甚至將他的貨車往前推移，震離了原本停放的位置。Roshazwan指出：「我那時正等著受害者把岩石裝進貨車，突然間就發生了山崩。因為他被掩埋了，我當下看不到他，但我聽到他呼救的聲音，於是我立刻撥打999緊急電話。」他補充：「我很想幫他，但因為落下的岩石實在太巨大了，我不知道該怎麼辦。接著，我看到他的一隻手伸了出來、不斷揮動求救。我只能叫他保持冷靜，等待消防員趕到。我當時真的嚇壞了，因為在我這裡工作的5年裡，從來沒有發生過這種事。」