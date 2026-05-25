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▲羅大佑演唱會票價與座位圖。（圖／媒體棧 / 大右音樂 / 超級圓頂提供）

《所以明天會更好》羅大佑春龍交響宴

音樂教父羅大佑即將迎來出道50 周年，歷經三年巡演、走訪全球27座城市後，他宣布將帶著春龍交響樂團唱回台北，於8月15、16日在台北流行音樂中心舉辦《所以明天會更好》春龍交響宴；羅大佑以40年前的創作〈明天會更好〉當成此次演出主軸，坦言有感於近期世界因戰爭、通膨及油價而動盪不安的局勢，希望透過音樂撫慰人心。演唱會門票將於5/29 早上 11:28全面啟售，遠傳會員則可於5/28 上午11:00至晚上21:00搶先購買。此次羅大佑回到家鄉開唱，特別以《所以明天會更好》作為命名，將40年前的創作〈明天會更好〉當成此次演出主軸，當成是獻給台北及一路陪伴至今的歌迷最誠摯的告白及祝福。羅大佑提到有感於近期世界因戰爭、通膨及油價而動盪不安的局勢，從出道以來總是以關懷視角觀察社會現狀的他，感性表示：「2026年世界局勢劇烈動盪導致人心惶惶，此時更需要能挽回人心的旋律。」希望用音樂來喚起大家「明天會更好」，挫折苦難終會過去，只要擁抱希望、展望未來。至於台北場特別加上「所以」二字，羅大佑透露近期受到披頭四（The Beatles）1969年經典歌曲〈Because〉的啟發而寫出新歌〈所以〉，「這首歌創作靈感起源於在生命歷程中觀察到人類歷史不斷在起伏與轉折中度過難關，無論是97年過渡、千禧蟲、SARS、疫情到如今的戰火，總能靠著集體智慧化危機為轉機。」他喊話人類命運始終不會向厄運低頭，所以明天會更好，再次透過歌曲來安撫亂世的時代。有別於過去三年巡演，此次《所以明天會更好》春龍交響宴特別全面升級為「巨蛋規格」舞台製作，為了帶給家鄉歌迷驚喜，羅大佑還特別力邀金曲製作人黃韻玲助陣，並預告將共同演繹他於2025年發表的作品《望青春風》，如此高規格的製作呈現，就是希望帶給家鄉歌迷與眾不同的視聽感受。2026/08/15 PM 6:302026/08/16 PM 6:30台北流行音樂中心5/28 遠傳會員優先購 11:00-21:00