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受惠於AI相關需求的持續強勁，新加坡今年第一季經濟繳出亮眼成績單。根據新加坡企業發展局（EnterpriseSG）25日發布的聲明指出，新加坡2026年第一季的非石油國內出口（NODX）成長了9.6%。新加坡企業發展局表示，此波增長主要由電子產品出口擴張所帶動，其中又以積體電路（ICs）和磁碟媒體產品（disk media products）為主要支撐力道；相較之下，非電子產品的出口則呈現下滑。鑑於今年至今優於預期的出口表現，以及AI相關需求的持續展現韌性，新加坡企業發展局預估，2026年全年非石油國內出口（NODX）預計將成長3.0%至5.0%。該局指出：「這項最新修正的預測，與國際貨幣基金組織（IMF）及世界貿易組織（WTO）對2026年全球貿易量增長放緩的預測保持一致，同時也將今年下半年的高基期效應納入考量。」此外，官方也警示了景氣的下行風險，包括西亞地區的長期衝突，以及貿易緊張局勢可能再度升級等因素。在其他貿易數據方面，新加坡企業發展局指出，該國第一季的非石油轉口貿易（NORX）大幅擴張了45.4%，延續了上一季19.7%的增長勢頭。統計顯示，新加坡在今年第一季的商品貿易總額增長了25.6%，而服務貿易總額則成長了4.4%。