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啟動搜尋機制！自動相機屢拍野生動物卻不見黑妞

▲臺北市立動物園的小食蟻獸「黑妞」日前出走，園方立即啟動搜尋機制。（圖／台北市立動物園提供）

驚喜現身環園道路！黑妞超有力還抓傷圍捕同仁

▲初步抽血與外觀理學檢查結果顯示，黑妞無明顯外傷，僅有些微脫水情形，精神與體力都很好。（圖／台北市立動物園提供）

黑妞逃家8天僅些微脫水！獸醫室安置觀察中

台北市立動物園小食蟻獸「黑妞」逃家 8 天終於找到了！日前失蹤的黑妞，今（25）日動物園正要舉辦「第六屆物種分類專家群聯合會議（6th Joint TAG Meeting）」之際，被同仁意外發現正悠哉地穿越馬路。目前「黑妞」初步檢查無外傷，將在休息穩定後做進一步檢查。臺北市立動物園的小食蟻獸「黑妞」日前出走，引發各界關注。園方在接獲通報後，立即啟動搜尋機制，除每日動員超過 10 人次同仁進行巡查，也於周邊區域架設自動相機與誘捕設備，並感謝臺灣偵蒐犬協會協助投入搜尋工作。期間，偵蒐犬曾於大貓熊館附近山區發現氣味定位，但加設的自動相機僅拍攝到山羌、食蟹獴、麝香貓、藍腹鷴等多種野生動物活動影像，始終未見黑妞身影。就在物種分類專家群聯合會議前夕，許多同仁仍在園區籌備會議，於下午約 5 點半開車行經環園道路時，驚喜發現黑妞正悠哉地穿越馬路。黑妞通過道路後，一路往下走至雨林動物區前的花鐘木棧道。當時發現的同仁一路從環園道路下切花坡追尋，並呼叫支援展開圍捕，於晚間順利將其安全帶回。經檢查，黑妞身體狀況穩定，依舊展現驚人的力量與活力，在捕捉過程中不僅持續掙扎抵抗，甚至還抓傷了一位同仁的手部，可見其體能狀態維持良好。目前黑妞已先送往獸醫室進行安置，等候相關健康檢查。初步抽血與外觀理學檢查結果顯示，黑妞無明顯外傷，僅有些微脫水情形。後續將先讓牠充分休息，待恢復體力後，再安排進一步健康檢測與後續照養評估。園方也特別感謝這些日子以來，民眾與各界在搜尋期間的關心與協助。