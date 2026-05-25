佛光山惠中寺2026年「未來與希望」系列講座，於5月30日至6月27日登場，連續29天舉辦29場名人講座。今年是以「和諧共生」為主題，邀集32位來自文化、藝術、教育、醫學與宗教等領域講者接力開講，盼在充滿變動與不安的時代中，透過對話與分享，引領社會尋求理解、包容與共好的力量。
惠中寺住持覺居法師表示，「未來與希望」系列講座自2015年創辦以來，今年邁入第12年，累積超過300場講座，線上與線下參與人次突破2,000萬，長年透過不同領域人士分享生命經驗與人生觀點，為社會注入正向能量。
今年講座除延續歷年多元內容，也結合藝術創作元素。由國立台中教育大學美術系特聘教授魏炎順指導學生創作主題畫作，透過視覺藝術呼應「和諧共生」理念，希望讓參與者在思想交流之外，也能獲得藝術層面的感受與啟發。
佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，今年主題靈感來自佛光山開山祖師星雲大師墨寶「和諧共生 馬到成功」，也是對當前世界局勢的回應。他指出，當今社會衝突與對立頻繁，若能從內心培養理解與包容，將有助於化解紛爭，建立更和諧的社會氛圍。
講師陣容方面，今年邀請包括旅遊作家謝哲青、腦科學專家洪蘭、作詞人方文山、藝人苗可麗等人參與，其中方文山與苗可麗為首次受邀。此外，還包括嚴長壽、李艷秋等各界人士，共同分享人生經歷與觀察。
主辦單位表示，活動採免費入場、線上報名方式進行，民眾持QR Code報到參與講座，累積指定場次還可兌換限定贈品；部分法師場次前500名入場者，另可獲得限量文創禮品。
講座期間也同步透過Facebook、YouTube及Zoom平台直播，方便海外及無法到場民眾參與。活動地點位於台中市西屯區福元街69號佛光山惠中寺。活動詳情及報名資訊：https://huichung2026.conf.tw/
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佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，今年主題靈感來自佛光山開山祖師星雲大師墨寶「和諧共生 馬到成功」，也是對當前世界局勢的回應。他指出，當今社會衝突與對立頻繁，若能從內心培養理解與包容，將有助於化解紛爭，建立更和諧的社會氛圍。
講師陣容方面，今年邀請包括旅遊作家謝哲青、腦科學專家洪蘭、作詞人方文山、藝人苗可麗等人參與，其中方文山與苗可麗為首次受邀。此外，還包括嚴長壽、李艷秋等各界人士，共同分享人生經歷與觀察。
主辦單位表示，活動採免費入場、線上報名方式進行，民眾持QR Code報到參與講座，累積指定場次還可兌換限定贈品；部分法師場次前500名入場者，另可獲得限量文創禮品。
講座期間也同步透過Facebook、YouTube及Zoom平台直播，方便海外及無法到場民眾參與。活動地點位於台中市西屯區福元街69號佛光山惠中寺。活動詳情及報名資訊：https://huichung2026.conf.tw/