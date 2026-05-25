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▲「跳跳虎」孟菲爾斯（Gaël Monfils）迎來法網最後一舞，在前面的暖身娛樂賽事中與喬科維奇（Novak Djokovic）開心擁抱。（圖／美聯／達志影像）

2026年法國網球公開賽本週正賽開打，即將告別羅蘭加洛斯的地主老將「跳跳虎」孟菲爾斯（Gaël Monfils）迎來法網最後一舞。孟菲爾斯透露他正努力壓抑情緒，避免體能因情緒起伏而過度消耗，「我想要打出精彩的比賽，無論我有幸能打多少場比賽。」而好友喬科維奇（Novak Djokovic）也在首輪賽事擊退佩里卡爾 （Giovanni Mpetshi Perricard）後再次致敬好友，「他真的是一個不可思議的傢伙！」認為孟菲爾斯不僅靠著球技贏得掌聲，也將他善良的一面永遠留在網球賽場與歷史上。外號「跳跳虎」的法國人氣網球老將孟菲爾斯（Gaël Monfils）已年近40，今年將是他最後一次參與法網賽事，他的首輪將在中央球場舉行，迎戰同胞好手25歲的加斯頓（Hugo Gaston），正式啟動他職業生涯在羅蘭加洛斯（Roland-Garros）的告別之旅，腳下的紅土也將最後一次飛揚。對於紅土最高殿堂的最後一舞，孟菲爾斯卻透露自己「以相當放鬆的方式備賽」，他表示，此前身體狀態有些下滑，因此賽前特別和教練團針對體能進行了密集補強，把核心焦點放在找回紅土上的擊球手感與揮拍節奏，並沒有因為這是最後一次參賽，就刻意去改變大賽前的備戰模式。「我想要打出精彩的比賽，無論我有幸能打多少場比賽。」孟菲爾斯展現決心，也感染了在巴黎現場以及所有關注的網球迷，但他接著表示，邊準備比賽的期間，內心邊準備慢慢放下這一切，「我知道壓抑這些情緒並不容易，但我還是很努力，這樣才能盡可能做好準備。」雖然這讓孟菲爾斯感到疲憊，但他也說，「這是美好的疲憊。」孟菲爾斯在2008年時首度進入法網4強，並在2016至2022年間，都有進入滿貫賽8強、準決賽的高水準。而他的好人緣也讓他在網球場上結識了不少朋友，討喜的個性也有許多忠實的球迷。對此，孟菲爾斯表示自己很幸運，「我只是跟隨並做我自己」也向父母致敬。而與孟菲爾斯同齡、「三巨頭」之一的喬科維奇（Novak Djokovic），在首輪擊退「法國巨人」佩里卡爾 （Giovanni Mpetshi Perricard）後，在場上除了稱讚佩里卡爾外，也再次致敬孟菲爾斯。「他真的是一個不可思議的傢伙！」喬科維奇分享，孟菲爾斯雖曾受傷勢所苦，但每次都能重新振作起來，且他曾和孟菲爾斯本人說過，一直以來也都和大家說，「孟菲爾斯將留下的大量遺產，至少對我以及我們所有認識他很久的人來說——是他作為一個人的善良。」孟菲爾斯近年雖沒有過人的紀錄，但他打球的畫面仍然深植人心，喬科維奇表示，「他是你所能見過最具運動天賦的網球選手之一，不管是滑步、防守，還是完成驚人的扣殺，都創造出他獨特的個人風格。」喬科維奇最後也表達了會想念朋友的心情，祝福孟菲爾斯未來的人生旅程順遂。