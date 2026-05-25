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良維下半年營運動能看升，AI伺服器相關產品將成為主要推手。董事長李淳正今（25）日表示，雲端服務供應商擴大AI資本支出，帶動大電力線等產品需求升溫，良維除供貨主要客戶亞馬遜AWS，也已切入輝達新一代AI伺服器平台Vera Rubin供應鏈，預期新平台產品下半年陸續放量。李淳正指出，AWS目前正處於新舊機種轉換期，第2季仍是新舊平台並行，下半年將全面轉向新機種。隨著新機種出貨比重提高，產品平均單價也有望提升，預估相關ASP可望增加約15%。除AWS外，良維也供應輝達Vera Rubin平台所需的大電力線，相關產品已通過認證，並成為主要供應商之一，預計下半年開始出貨。由於AI大電力線毛利率高於公司平均水準，獲利成長有機會優於營收成長，全年營收與獲利均力拚雙位數成長。李淳正表示，目前中國與泰國廠區產能都接近滿載，現階段透過夜班與加班仍可支應今、明兩年訂單需求。不過，看好AI應用長線成長，公司已規劃在泰國興建第三座新廠，預計今年第4季啟動建置，目標明年底投產。