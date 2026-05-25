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▲▼高真 TRU以首張專輯《ALIVE》提名金曲新人獎，10首歌曲誠實記錄30世代的掙扎與成長。（圖／翻攝自高真 TRU臉書）

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋登場，入圍名單日前公布，以專輯《ALIVE》角逐最佳新人獎的高真 TRU實力堅強，幕後經歷也很豐富，擔任過曾沛慈歌曲的作曲、編曲人及製作人，不過回首過去，他曾經為了追尋音樂夢而負債上百萬。高真 TRU（本名高正恩）曾經是金曲入圍樂團「唐貓 SUGARCAT」的鼓手兼雙主唱，近年活躍於幕後，擔綱過曾沛慈專輯同名歌曲〈下週同樣時間〉的作曲、編曲者和的製作人，也曾經與Abus 阿布絲、柏霖PoLin等音樂人合作。從樂團單飛後，高真 TRU去年7月推出首張全創作專輯《ALIVE》，以誠懇、細膩且低沉溫暖的嗓音見長，音樂風格融合靈魂、R&B與民謠，10首歌曲誠實記錄30世代的掙扎與成長，獲得本屆金曲評審青睞，將和陳嫺靜、163braces、陳以諾 Sarah和CJ MiT競逐最佳新人。高真 TRU在製作《ALIVE》專輯的過程中，同步在社群平台上推出「負債人生」Reels系列，毫不避諱地公開自己為音樂追夢負債上百萬的真實處境，他坦言，面對龐大的經濟壓力和生活重擔，依然不會放棄音樂創作的初心，用生命燃燒熱情，用音符書寫不屈的靈魂。《ALIVE》專輯中最具代表性且廣受好評的主打歌為〈關於愛情〉，不僅在StreetVoice 街聲排行榜奪得冠軍，也是他入圍金曲獎的關鍵與核心作品之一，其他收錄在同張專輯的重點歌曲還包含〈into the wild〉、〈alice my girl〉及〈深藍海〉等。