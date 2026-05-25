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新人歌手CJ MiT（謝金融）今年以首張台語專輯《我說》強勢闖進金曲獎，一口氣入圍「最佳新人獎」、「最佳台語男歌手」、「最佳台語專輯」、「年度專輯」等四大獎，成為本屆最讓人驚喜的黑馬級新人，而他的背景也是超狂，從小學鋼琴的他擁有美國、加拿大的鋼琴雙碩士學位，還是今年度中友歌王爭霸戰比賽的冠軍。CJ MiT從8歲開始學習鋼琴，年紀輕輕便展現驚人音樂天賦，之後赴海外深造，先後取得美國奧克拉荷馬州立大學、加拿大亞伯達大學鋼琴表演與鋼琴教育學雙碩士學位，甚至還曾在加拿大與美國擔任大學音樂系助理教授，學經歷超狂讓人一眼就亮。不過，即使擁有穩定且令人稱羨的教職人生，CJ MiT心中始終藏著歌手與創作夢，最終CJ MiT毅然返台追求音樂夢，從駐唱、接演出開始，一邊創作、一邊透過網路平台發表翻唱影片，也積極參加各類歌唱比賽尋找機會，歷經多年苦熬後，終於在2025年推出首張台語專輯《我說》。專輯幾乎由CJ MiT一手包辦製作與編曲，融合R&B、Jazz、音樂劇、鄉村音樂等多元風格，加上他寬廣音域以及帶有沙啞鼻腔的聲線，其中〈春天的花〉、〈毋甘〉等歌曲，更是被不少樂迷形容「用音樂說故事的人。」除了創作實力受到肯定，CJ MiT的現場演唱能力也相當驚人，今年CJ MiT還奪下「中友歌王爭霸戰」冠軍，以超穩定唱功與舞台爆發力，擊敗眾多年輕參賽者成功奪冠，超狂現場實力得到肯定。