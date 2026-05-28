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▲海軍康定級巡防艦西寧軍艦。（圖／NOWNEWS資料照)

▲海軍永豐級獵雷艦。（圖／國防部提供 ）

▲日本海上自衛隊阿武隈級護衛艦除役後將轉移給菲律賓。（圖／海上自衛隊）

國防部長顧立雄25日在立院財政委員會聯席審查「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」會議中坦言，「願意透過軍售提供我們安全協助只剩美國」。不過，美國總統川普在日前落幕的川習會後拋出可能會就軍售議題，和總統賴清德通話，美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）也表示，為了確保美軍在對伊朗「史詩狂怒」軍事行動中的彈藥供應充足，必須暫停140億美元對台軍售。軍事專家表示，美國為台灣主要武器來源國，雖然過去國軍有曾向法國採購武器紀錄，但美國以外國家礙於中國壓力不敢直接輸出完整武器系統，透過技術移轉、出售零組件等方式比較有可能。多年來，我國的軍備採購主要來源國為美國，然而在冷戰期間，美國為了拉攏中國對抗蘇聯，在1982年8月17日美中簽署《八一七公報》，美方首次強調將逐步減少對台武器銷售，限制對台軍售總量，也影響台灣所購得軍火的素質。由於國軍武器在1980年代面臨老化問題，需要對外採購，台灣曾試圖向美國以外國家尋求武器來源。1989年時任參謀總長郝柏村訪問法國後，促成法方出售60架幻象2000-5型戰機，郝柏村也拍板捨棄韓國蔚山級巡防艦，改購6艘無武裝的拉法葉級巡防艦（國軍稱康定級），而幻象機採購案也直接促使美國老布希政府開綠燈售台同等級的F-16戰機。約莫在接洽採購法國武器同時期，海軍也尋求跟其他國家買武器裝備。1979年荷蘭（Wilton Fijenoord，WF）造船廠面臨破產壓力，同意售台潛艦，原本最初打算購買6艘，但礙於當時我國海軍預算有限，加上擔憂荷蘭造船廠倒閉，最後決議先採購2艘、後續4艘視第一批使用狀況再行決定。海軍在1980年6月決定執行「劍龍專案」向荷蘭採購潛艦，海龍號（SS-793）、海虎號（SS-794）陸續於1987、1988年返台服役，但後續艦採購案因中國壓力，荷蘭政府不願意同意輸出。在1990年代蘇聯解體後，台俄之間曾有過多次敏感的軍購接觸與談判，在李登輝總統任內，台灣曾與俄羅斯接觸討論採購基洛級 (Kilo-class) 柴油潛艦。根據國史館在2023年6月出版「李登輝總統故舊丶僚屬訪談錄」書中，國安局中將特派員退伍的楊六生中將在訪談錄中就揭露在李登輝總統任內，我國曾祕密與俄方接觸討論俄製基洛級潛艦的合作事宜，俄方人員也曾來台秘密簡報。楊六生在訪談錄中提到，他前前後後去了俄羅斯4丶5次，也曾奉李登輝的指示，帶著中科院丶參謀本部室高階人員，專程去看Su-27戰機與俄製潛艦，但經過評估這些俄製裝備的後勤補保太過困難，等於要重新建立一套新的維修體系，加上當時俄國裝備還未外銷，所有技術手冊都是俄文，必須要翻譯，可行性太小。美國雖然於2001年同意出售8艘柴電潛艦給台灣，但因美軍早已全面核動力化、國內無傳統潛艦生產線，且尋求歐洲造船廠合作受阻而流產。陳水扁任內也一度傳出與俄羅斯接觸購買潛艦，當時急需外匯的俄羅斯同意出售10艘潛艦，但扁政府顧及美國壓力，案子最後胎死腹中。在中國壓力下，歐洲國家普遍不願意售台武器，但軍方仍試圖尋各種管道籌獲武器。海軍目前共有6艘獵雷艦，其中4艘是德國製永豐級，是國軍目前獵雷主力，船身由玻璃纖維製成，具高度艦船操控性能，具備PB3水下獵雷載具(裝備短程聲納、電視攝影機及炸藥包)，藉由電纜與母艦構聯，可在母艦遙控下接近、確認目標後裝置炸藥包將其摧毀，精準執行獵雷作業，戰時執行水雷反制及安全航道開闢任務。在中國壓力下，永豐級獵雷艦獲得過程相當艱辛，當年是由中油公司以「多功能近岸船」名義向德國訂購，當年海軍接艦人員還特地穿上中油制服隱藏身份，才成功突破歐洲對台軍購限制。永豐級獵雷艦、拉法葉艦、荷蘭購入的劍龍級潛艦，成為海軍罕見的歐系武器裝備，也見證國軍外購武器的艱辛史。國防安全研究院委任副研究員揭仲表示，當年台灣能從法國成功買到幻象2000戰機、拉法葉級巡防艦，是因為1989年天安門事件爆發，中國受到西方國家孤立，且當時中國的經濟影響力跟現在沒有辦法比，即便拜登政府時期，中國遭到西方國家特別針對，但歐洲國家還是只敢放寬對台技術與零組件輸出限制，要直接移轉武器系統給台灣，各國還是會忌諱中國的壓力。揭仲表示，拜登政府時期還會努力連結西方國家，川普反而是會對盟友施壓，例如用關稅手段施壓，某種程度各國對中共的影響力更為忌憚，所以英、法、德元首都跑去中國訪問。川普導致民主同盟瓦解、各國面臨更大的經貿壓力，反而變得比拜登時期更看重中國市場的影響力。今年4月日本內閣通過新版「防衛裝備轉移三原則」，廢除過去僅限於救難、運輸、警戒、監視、掃雷等用途的「五類型」限制，有意將服役30年的阿武隈級護衛艦除役後轉讓給菲律賓，協助菲律賓提升海軍打擊能量。立院外交及國防委員會中，綠營立委也曾多次關切日本是否可能轉讓除役武器給台灣。對此，揭仲認為可行性不高，日本即便是技術輸出，但日本官方態度還是非常保守，日本雖然提升對中國的警戒，但轉移防衛裝備給他國最主要是要向川普證明日本是美國最重要的盟友，另外一個程度是要尋求國家正常化。日本雖然有些議題與中國有不同的主張，主要還是要配合美國、支援美國，但若要單獨面對中國的壓力，日本還是沒達到這種程度。揭仲表示，雖然中日民間交流，甚至是二軌交流非常密切，但是回到政府跟政府交流，日本比西方國家更為保守，武器整筆輸出一定由政府決定，日本輸出武器可能性不大。連韓國要輸出武器也不太可能，因為現任總統李在明很強調跟中國關係，致力於修復前朝尹錫悅執政時期的緊張局面。揭仲指出，可以透過跟外商合作移轉技術，取得裝備零組件，如果美國真的對軍售敏感，可以循《八一七公報》剛公佈時國軍取得成功級巡防艦、S-70C反潛直升機模式直接商售處理，但要強化專案管理能力。揭仲說，現在很多新興的廠商要跟美國國防部做生意，就一定會跟中國保持一定距離，在技術、零組件移轉輸出比較寬鬆的情況下，找國外廠商比較可行，可以參考《八一七公報》宣布後的狀況，但重點還是要管理能力必須要提升。