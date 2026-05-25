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馬英九基金會內部風暴持續延燒，三人調查小組日前表示針對前執行長、國民黨副主席蕭旭岑涉嫌違法事件「查無明確事證」。然而，國安會前秘書長金溥聰曬出蕭旭岑與台商手捧現金的合照，強硬表示「這些都是證據」，指控蕭旭岑違反財政紀律、侵占台商捐款。對此，前立委邱毅怒批金溥聰態度囂張，直言這波惡劣操作「可別最後把馬英九送進監獄」。邱毅表示，被點名的台商下午已公開打臉金溥聰，澄清「錢是捐給馬英九，不是捐給基金會」，蕭旭岑也是將錢轉交給馬英九，怎麼還指責是貪污？他質疑金溥聰的動機，這張照片一早就被媒體刊登，金溥聰不把照片交給基金會內部的三人調查小組，卻選擇交給媒體，痛批「這是哪門子操作啊？」此外，金溥聰提及的另外兩筆台商共120萬元捐款，邱毅反駁，這筆錢是王光慈收了以後，拿去給基金會員工發年終獎金，明明是馬英九同意才發的，現在馬英九卻說他不記得，反而指責王光慈貪污。他痛批，金溥聰現在猛翻舊帳，根本是想趁機把馬英九基金會改成「金小刀基金會」，這波操作真是惡劣。