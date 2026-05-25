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韓國股市27日將推出首批個股槓桿正2ETF與反2ETF，專門追蹤包含韓國兩大巨頭三星電子與SK海力士在內等韓國半導體巨頭，隨著提供2倍槓桿的產品問世，單日漲跌幅可達60%，但要購買這些槓桿ETF，得先報名上課。根據朝鮮日報報導，引述韓國交易所資料指出，27日當天，包括三星、未來資產（Mirae Asset）、KB、韓國投資（Korea Investment）、新韓、韓華、Kiwoom與Hana資產管理等8家資產管理公司，將上市16檔單一股票槓桿與反向2倍ETF。其中，三星、未來資產、KB、韓國投資、Kiwoom與Hana資產管理，將各自推出追蹤三星電子與SK海力士的2倍槓桿ETF。新韓資產管理則將推出SK海力士的2倍槓桿與反向ETF，韓華資產管理則提供三星電子的2倍槓桿與反向ETF產品。這些ETF產品都包含了些微的資產管理費用，不過，由於槓桿型產品本身特性，費率差異對報酬率的影響不大，因為投資人通常持有時間很短。一名金融投資業人士告訴韓媒，「槓桿產品投資人的平均持有期短到只有3天，很少超過5天。由於費用是按年計算，因此每日負擔其實不高。」目前已有10萬人申請投資槓桿ETF的事前教育課程，根據規定，投資單一股票槓桿產品的投資人，必須繳納至少1,000萬韓元的保證金，可用現金或被認可作為擔保品的韓國上市股票市值計算。此外，投資人還必須事先完成一般課程（1小時）與進階課程（1小時）的教育訓練。根據韓國金融投資協會金融投資教育院資料，截至21日，已有超過10萬人申請單一股票槓桿與反向ETF的事前教育課程，其中93,118人已完成訓練。市場人士認為，過去投資於香港上市、追蹤三星電子與SK海力士槓桿產品的部分資金，可能因稅務優勢回流韓國市場。根據韓國證券保管結算院資料，本月1日至22日期間，韓國投資人平均每日淨賣出約7,000萬美元的美股；同期在香港市場也淨賣出約255萬美元。在韓國國內市場持續強勢、海外股票遭持續拋售的背景下，市場預期單一股票槓桿產品可能吸引部分資金回流本土市場。不過，專家提醒，單一股票槓桿產品追蹤的是「每日報酬的2倍」，波動性極高。三星資產管理副總裁金斗南（音譯）表示：「槓桿產品追蹤的是每日2倍報酬，但並不保證長期也能達到2倍收益。如果市場持續波動，即使標的資產上漲，投資人的最終報酬也可能低於預期。」此外，交易量與流動性也是選擇產品時的重要因素。金斗南強調，「若交易量不足，或無法有足夠的流動性，實際成交價格可能高於合理價值。即使追蹤相同標的資產，投資人仍應比較各產品的成交量與流動性水準。」