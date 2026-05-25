聖安東尼奧馬刺台灣時間今（25）日以103：82大勝雷霆，免於落入絕對落後窘境，將系列賽扳成2：2。賽後美媒《SI》發現驚天巧合，馬刺22歲核心文班亞馬（Victor Wembanyama）此役「22投11中」，竟與2015年傳奇巨星柯瑞（Stephen Curry）率領勇士在G4反撲灰熊的投籃數據完全相同，且兩人都在季後賽上投出半場「超大顆三分球」，專欄作家阿克利（Joey Akeley）認為，柯瑞開啟了「大三分」時代，文班亞馬則是有望讓中鋒在外線發動進攻成為主流，開啟「高塔控球」新時代。
巧合一：「22投11中」文班亞馬投籃數據有柯瑞救世影子
馬刺今天在面臨不能輸的壓力下，224公分「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）22投11中，除了砍下全場最高33分，然而最讓外界驚嘆的是，他的「真實命中率（True Shooting Percentage）」高達完美的63.6%。這項高效率的成績，不僅幫助馬刺成功在主場平反戰局，更巧合地與11年前的一場經典戰役有奇妙的相似之處。
回溯到11年前2015年季後賽，當時金州勇士在分區準決賽面臨1：2落後曼非斯灰熊的絕境，陣中王牌球星柯瑞（Stephen Curry）同樣在關鍵第四戰挺身而出，率隊以101：84大勝。
美媒《SI》專欄作家阿克利（Joey Akeley）指出，令人感到不可思議的是，當年柯瑞在此戰役同樣是「22投11中」，加上當年勇士在柯瑞該場爆發後，順利以4：2淘汰灰熊，並一路高歌猛進，奪下了灣區睽違40年的首座NBA年度總冠軍。
巧合二：都有「超大顆三分彈」！風格不同卻有一樣效果
除了數據的重疊，文班亞馬今天在上半場哨音響前，站在Logo上一記震驚全場的三分彈，幫助馬刺帶著12分領先進入下半場，這記長途導彈也被美媒評為充滿了柯瑞的影子。
雖然柯瑞在2015年那場第四戰中並沒有投進中場三分，但他隨後在該系列賽第六戰投進的四分之三球場超遠進球，早已成為他生涯最偉大的經典鏡頭之一。不過柯瑞當年在季後賽對戰雷霆時，也曾在相似位置投進三分球，讓球迷相當震驚。
美媒：柯瑞跟文班亞馬改變了籃球時代
儘管柯瑞與文班亞馬在場上的統治風格截然不同，但兩人作為陣中主力，阿克利認為兩人勢必會被放在同一個歷史高度讓外界比較。「因為他們兩個人，基本上都徹底改變了這個世界的籃球玩法。」在柯瑞用神射席捲聯盟之前，各隊普遍重用傳統的雙塔「肉搏中鋒」；而柯瑞的出現幾乎讓大個子絕跡，聯盟走向大三分與無限換防時代。
如今文班亞馬頂著「大長人」優勢，卻具備純熟的後衛運球與外線技能，未來極可能再度顛覆籃球戰術，讓中鋒在外線發動進攻的策略可能變得更加普遍，開啟全新的「高塔控球」時代。
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馬刺今天在面臨不能輸的壓力下，224公分「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）22投11中，除了砍下全場最高33分，然而最讓外界驚嘆的是，他的「真實命中率（True Shooting Percentage）」高達完美的63.6%。這項高效率的成績，不僅幫助馬刺成功在主場平反戰局，更巧合地與11年前的一場經典戰役有奇妙的相似之處。
回溯到11年前2015年季後賽，當時金州勇士在分區準決賽面臨1：2落後曼非斯灰熊的絕境，陣中王牌球星柯瑞（Stephen Curry）同樣在關鍵第四戰挺身而出，率隊以101：84大勝。
美媒《SI》專欄作家阿克利（Joey Akeley）指出，令人感到不可思議的是，當年柯瑞在此戰役同樣是「22投11中」，加上當年勇士在柯瑞該場爆發後，順利以4：2淘汰灰熊，並一路高歌猛進，奪下了灣區睽違40年的首座NBA年度總冠軍。
巧合二：都有「超大顆三分彈」！風格不同卻有一樣效果
除了數據的重疊，文班亞馬今天在上半場哨音響前，站在Logo上一記震驚全場的三分彈，幫助馬刺帶著12分領先進入下半場，這記長途導彈也被美媒評為充滿了柯瑞的影子。
雖然柯瑞在2015年那場第四戰中並沒有投進中場三分，但他隨後在該系列賽第六戰投進的四分之三球場超遠進球，早已成為他生涯最偉大的經典鏡頭之一。不過柯瑞當年在季後賽對戰雷霆時，也曾在相似位置投進三分球，讓球迷相當震驚。
美媒：柯瑞跟文班亞馬改變了籃球時代
儘管柯瑞與文班亞馬在場上的統治風格截然不同，但兩人作為陣中主力，阿克利認為兩人勢必會被放在同一個歷史高度讓外界比較。「因為他們兩個人，基本上都徹底改變了這個世界的籃球玩法。」在柯瑞用神射席捲聯盟之前，各隊普遍重用傳統的雙塔「肉搏中鋒」；而柯瑞的出現幾乎讓大個子絕跡，聯盟走向大三分與無限換防時代。
如今文班亞馬頂著「大長人」優勢，卻具備純熟的後衛運球與外線技能，未來極可能再度顛覆籃球戰術，讓中鋒在外線發動進攻的策略可能變得更加普遍，開啟全新的「高塔控球」時代。
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