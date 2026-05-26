馬來西亞發生一起驚悚的鱷魚襲人事件。一名62歲男子在河岸釣蝦時，遭到鱷魚咬傷，導致其大腿與雙腿嚴重受傷。

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綜合馬來西亞媒體報導，這起意外發生在25日清晨5時許，地點位於甘榜丹絨亞葛斯（Kampung Tanjung Agas）的寧宜河（Sungai Linggi）河岸。

受傷男子的孩子表示，由於父親在家沒事可做，因此經常出門釣蝦，這已成為他的日常活動。他表示，事發當時，父親跟鱷魚一陣搏鬥後終於逃脫，並立刻騎車前往距離事發地點約500公尺的親友家，以聯絡救護車尋求治療。

目前，受傷男子情況穩定。不過，這不是當地第一次發生類似意外。報導指出，上週有另一名男子也在同個地區遭鱷魚攻擊，導致手部受傷。

當地村長表示，已經通報大馬野生動物保護及國家公園局（Perhilitan），以便採取進一步行動。

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