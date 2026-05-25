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台灣八點檔女星茵芙因演出《願望》等戲劇中的「惡女角色」打開知名度，她近日公開一段撞鬼經歷，透露曾因在飯店裸睡，意外招惹「色鬼」纏身，甚至一路跟著她回台北，不僅工作頻頻出狀況，還曾聽到男人在耳邊低語，不堪其擾的她最後決定求助宮廟，沒想到竟然意外成了神明的乾女兒。茵芙表示，某次到南部出外景時，入住飯店後就覺得房間氣氛「怪怪的」，但因為太累加上想放鬆選擇了裸睡，沒想到回到台北後，怪事開始接連發生，她透露，當時在攝影棚拍戲，只要她一躺到床上，頭頂燈具就會劇烈晃動，偏偏其他人完全沒感覺；甚至外景拍攝時，只要輪到她，攝影機就突然故障，燈光還會整個熄滅，讓劇組同事忍不住虧她「最近是不是水逆」。更可怕的是，回家後的茵芙在獨處時，竟開始聽見有男人在耳邊低聲說話，讓她精神壓力大到不行，她透露後來試圖前往宮廟求助時，甚至還在廟門口莫名重摔受傷，感覺像被某種力量阻止：「真的被欺負得很慘。」直到後來經過朋友介紹，茵芙前往專門處理靈異事件的廣澤宮求助，宮主指出她是被「色鬼」纏上，甚至發現對方還躲在她的車上，最後透過法器順利化解，茵芙笑說這段奇妙緣分，自己後來甚至成了廣澤宮「抓鬼特攻隊夫妻神」的乾女兒。茵芙透露，自從認了神明當乾爹、乾媽後，就再也沒遇過靈異事件，反而開始與不同神明結下特別緣分，如今她除了持續拍戲，也積極經營社群，透過自製插畫搭配配音分享故事，不少網友看完都直呼「根本超會講故事」、「本人其實很可愛」、「一定是因為太漂亮，才會被色鬼盯上。」