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被動元件龍頭廠國巨股價連日急漲，正式被證交所列入處置交易，自5月26日至6月8日共10個營業日，改採人工管制撮合，每5分鐘撮合一次。國巨連續3個交易日漲停，25日終場收在691元，市值也衝上1.43兆元，一舉超越富邦金、智邦、鴻勁，躍居台股市值第9大權值股。AI伺服器需求帶動被動元件，市場看好高階MLCC、電阻及電容產品需求快速增加，加上輝達新一代Vera Rubin平台升級供電架構，帶動高階電容規格與用量同步提升，推升市場對被動元件供需吃緊的想像。國際被動元件大廠近期陸續調漲部分產品價格，包括Panasonic調漲SP-Cap產品，基美6月起調高鉭質電容與高分子鋁電容價格，部分產品漲幅5%至65%，太陽誘電對MLCC產品發出漲價通知。滙豐證券將國巨目標價由400元上調至650元，花旗環球也將目標價調升至495元。除國巨外，被動元件包括華新科、禾伸堂、日電貿、信昌電、鈺邦、金山電等個股，近期陸續因股價或成交量波動遭列注意或處置交易。