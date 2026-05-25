國際巨星舒淇為了工作經常當空中飛人，近日她於IG秀出在飛機上手拿一包豆乾的照片，傾心表示「為了這包豆乾，我可以常常坐花（華）航」，吸引大批粉絲關注，直呼要截圖入手甚至囤貨。
舒淇搭華航吃零嘴 一包豆乾瞬間爆紅
舒淇昨（24）日發文寫下：「Have a great day！為了這包豆乾，我可以常常坐花（華）航。」隨文附上一張相片，可見她在機艙座位上，拿著一包已經撕開並完食的豆乾，大力推薦該款零嘴。
貼文一發布，湧入上千位粉絲按讚，眾人紛紛留言：「這麼好吃我也想試試」、「熱量很低嗎，不然姐這麼愛」、「馬上去看看哪兒能買到！」還有吃過的粉絲發表心得，「真的很好吃」、「很有嚼勁風味微辣」、「我也超愛！」
華航聯名百年老店 商務、豪經艙吃得到
征服舒淇味蕾的豆乾品牌為「德利豆乾」，是中華航空和花蓮百年老店「德利豆乾」合作，在越洋航線商務艙、豪經艙專屬的Sky Lounge及特定航線上供應的點心，該款豆乾深得舒淇的心，意外在女神302萬追蹤數的IG上獲得免費廣告，讓小編現身留言：「謝謝女神青睞，有機會來花蓮玩，請女神吃豆乾！」
資料來源：SQ IG
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舒淇昨（24）日發文寫下：「Have a great day！為了這包豆乾，我可以常常坐花（華）航。」隨文附上一張相片，可見她在機艙座位上，拿著一包已經撕開並完食的豆乾，大力推薦該款零嘴。
貼文一發布，湧入上千位粉絲按讚，眾人紛紛留言：「這麼好吃我也想試試」、「熱量很低嗎，不然姐這麼愛」、「馬上去看看哪兒能買到！」還有吃過的粉絲發表心得，「真的很好吃」、「很有嚼勁風味微辣」、「我也超愛！」
征服舒淇味蕾的豆乾品牌為「德利豆乾」，是中華航空和花蓮百年老店「德利豆乾」合作，在越洋航線商務艙、豪經艙專屬的Sky Lounge及特定航線上供應的點心，該款豆乾深得舒淇的心，意外在女神302萬追蹤數的IG上獲得免費廣告，讓小編現身留言：「謝謝女神青睞，有機會來花蓮玩，請女神吃豆乾！」
資料來源：SQ IG