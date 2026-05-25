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中華民國資深外交官、前外交部長及總統府秘書長楊進添於昨（24）日逝世，享壽83歲。外交部長林佳龍今（25）日晚間代表全體同仁，向家屬致哀。外交部特別感念楊進添過去對國家的付出，強調他是台灣爭取「百國免簽證」的重要推手，戮力從公的身影與卓越的外交成就，令所有外交人員懷念。楊進添長年深耕亞太與非洲事務，在前總統馬英九執政時期因具備東南亞專長受重用，出任外交部長，隨後更升任總統府祕書長，成為當時政府的核心幕僚，卸下公職後，仍持續投入國家政策研究。楊進添外交生涯履歷豐富，曾任駐愛爾蘭、印尼代表等職務，也曾擔任外交部非洲司司長與主任秘書，對台灣外交發展影響深遠。今年1月，楊進添才剛發表個人回憶錄《永晝不息》，書中記錄台灣外交史上的艱辛瞬間，包含賴比瑞亞內戰時外交官靠雨水維生的困境，以及印尼漁船喋血案等重大事件。當時的新書分享會上，藍綠政要與多位前任外長都出席致意，不過楊進添當天便因身體不適提早離席，如今傳出辭世消息，令政壇與外交界深感不捨。