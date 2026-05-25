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陣亡將士紀念日的由來





在首次全國性紀念活動中，前北軍將領、時任俄亥俄州聯邦眾議員的加菲爾德（James Garfield）於阿靈頓國家公墓發表演說。之後，5,000名參與者協助為埋葬於該地、超過2萬名南軍與北軍士兵的墓地進行裝飾。 這場全國性活動進一步推動了美國各地紀念陣亡士兵的行動。在南北戰爭結束後，美國多個城鎮便已開始在墓園舉辦地方性追悼儀式。例如，1865年5月1日，南卡羅來納州查爾斯頓的一場集會便是由獲得自由的黑奴所組織，目的是向北軍士兵致敬並為他們舉行妥善安葬。



這場全國性活動進一步推動了美國各地紀念陣亡士兵的行動。在南北戰爭結束後，美國多個城鎮便已開始在墓園舉辦地方性追悼儀式。例如，1865年5月1日，南卡羅來納州查爾斯頓的一場集會便是由獲得自由的黑奴所組織，目的是向北軍士兵致敬並為他們舉行妥善安葬。 陣亡將士紀念日何時開始成為假日？



1873年，紐約州成為第一個將陣亡將士紀念日列為法定假日的州。到了19世紀末，美國已有更多城市與社區開始紀念這個節日，並有數個州正式將其訂為法定假日。



1873年，紐約州成為第一個將陣亡將士紀念日列為法定假日的州。到了19世紀末，美國已有更多城市與社區開始紀念這個節日，並有數個州正式將其訂為法定假日。 到第一次世界大戰後，這一天的意義擴大為紀念所有在美國歷次戰爭中犧牲的人，並逐漸成為全美普遍的國定假日。



到第一次世界大戰後，這一天的意義擴大為紀念所有在美國歷次戰爭中犧牲的人，並逐漸成為全美普遍的國定假日。 1966年美國國會決議，正式承認了在紐約州滑鐵盧舉行的百年陣亡將士紀念日活動，該活動於5月30日舉行，並由總統詹森(Lyndon Johnson)正式宣布。美國聯邦政府宣布滑鐵盧為陣亡將士紀念日的「誕生地」。



1966年美國國會決議，正式承認了在紐約州滑鐵盧舉行的百年陣亡將士紀念日活動，該活動於5月30日舉行，並由總統詹森(Lyndon Johnson)正式宣布。美國聯邦政府宣布滑鐵盧為陣亡將士紀念日的「誕生地」。 到了1968年，美國國會《統一星期一假日法案》通過，將陣亡將士紀念日定為全國性假日，並將其日期從5月30日改為5月的最後一個星期一，並於1971年生效。



到了1968年，美國國會《統一星期一假日法案》通過，將陣亡將士紀念日定為全國性假日，並將其日期從5月30日改為5月的最後一個星期一，並於1971年生效。 每年在阿靈頓國家公墓都會舉行陣亡將士紀念日紀念儀式，屆時人們會在每一座墓前插上一面小型美國國旗。依照傳統，美國總統或副總統會前往「無名戰士墓」（Tomb of the Unknown Soldier）獻上花圈。



每年在阿靈頓國家公墓都會舉行陣亡將士紀念日紀念儀式，屆時人們會在每一座墓前插上一面小型美國國旗。依照傳統，美國總統或副總統會前往「無名戰士墓」（Tomb of the Unknown Soldier）獻上花圈。

美國股市周一（25日）因陣亡將士紀念日（Memorial Day）休市，今年美國股市共有10天休市日，另外在感恩節後一天以及耶誕節連假前一天，有2天會提早收盤。陣亡將士追悼日為美國聯邦法定節日之一，用意在悼念在歷次戰爭中殉職的美軍官兵，日期訂於每年5月最後一個星期一。最初被稱為「裝飾日」（Decoration Day），名稱來源自早期以鮮花、花圈與國旗裝飾墓地的傳統。這一天是為了追思那些為國家服役而犧牲的士兵。在美國南北戰爭（1861-1865）的末期及結束後，南北雙方、黑人和白人社區都會在春季的裝飾日用鮮花裝飾士兵的墳墓，以表敬意，這種在墳墓上撒花的習俗，從古羅馬時期一直延續到19世紀的西歐。1868年5月30日，在由前北軍水兵與士兵組成的組織「共和國大軍」（Grand Army of the Republic）領袖約翰.A.洛根將軍（Gen. John A. Logan）發布第11號將軍令，其中確立了《陣亡將士紀念日法案》，讓這個紀念日首次被廣泛舉行，用以悼念南北戰爭士兵的犧牲。