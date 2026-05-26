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7-11：桃園、台北開出千萬特別獎！咖啡族喜中200萬

▲桃園市大園區 7-ELEVEN 東懋門市，有幸運兒花費 45 元購買飲品，幸運拿到 1000 萬元特別獎發票。（圖／GoogleMaps）

▲台北市大同區 7-ELEVEN 延埕門市。（圖／GoogleMaps）

全家便利商店：2 張 1 千萬特別獎齊聚台中！買茶葉蛋中200萬

▲全家台中圓滿店開出1000萬元特別獎發票。（圖／GoogleMaps）

全聯福利中心與萊爾富：買火鍋食材、日常用品幸運中千萬

▲全聯福利中心台中清水中興門市開出千萬發票，幸運兒只花139元買火鍋食材。（圖／翻攝Google）

▲萊爾富台中市「梧棲大智店」開出1千萬發票。（圖／GoogleMaps）

統一發票3、4月中獎號碼一次看

▲統一發票3月、4月完整中獎號碼一圖看！（圖/NOWNEWS社群中心製）

財政部昨（25）日開出 115 年 3、4 月期統一發票中獎號碼，各大通路也陸續公布中獎喜訊，已經有6張千萬發票出現，包含 7-ELEVEN、全家、全聯、萊爾富都有開出 1,000 萬元特別獎，其中最低消費只花 21 元買飲品，就一舉拿到千萬獎金。《NOWNEWS今日新聞》也彙整了目前已知的1千萬特別獎發票開出的幸運門市。7-ELEVEN 本期開出 2 張 1,000 萬元特別獎。一名消費者在台北市大同區花 166 元購買鮮食、飯糰、雞胸肉中獎；另一名幸運兒則在桃園市大園區花 45 元購買飲品，抱走 1,000 萬元。此外，7-ELEVEN 還開出 3 張 200 萬元特獎，分別落在台南市中西區「赤崁門市」、高雄市小港區「強民門市」、台南市永康區「瓏埔門市」，其中最低只花 50 元購買咖啡就中 200 萬元。雲端發票專屬 100 萬元獎則開出 7 張，分布在台北、彰化、台南、台中及新竹等地。據各通路公布資訊，全家本期開出 2 張 1,000 萬元特別獎，且雙雙落在台中。幸運門市分別是，其中一名得主僅花 21 元購買飲品，另一人則花 39 元購買抗菌濕紙巾，就幸運成為千萬富翁。全家另開出 2 張 200 萬元特獎，分別於，得主最低只花 13 元買茶葉蛋，另一人則花 23 元買泡麵中獎。全家也開出 5 張 20 萬元頭獎，以及 2 張雲端發票專屬 100 萬元獎。全聯本期開出 1 張 1,000 萬元特別獎，獎落，幸運得主花 139 元購買火鍋食材，就中千萬大獎；另 1 張 200 萬元特獎則在「高雄鳳山武營」開出，得主使用全支付花 107 元購買牙線棒中獎。萊爾富則是由台中市的開出 1 張特別獎 1,000 萬元發票，消費者當時僅花費 40 元購買 2 罐光泉冷泡茶王烏龍。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。