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近日接連發生毒駕暴衝慘案造成死傷，掀起社會對用路安全的恐慌，吸毒者神智不清仍執意開車上路，無異於讓「移動炸彈」在社區橫行，民眾安全面臨威脅。對此，國民黨立委洪孟楷今（25）日在臉書發出嚴厲譴責，直指政府在毒品源頭的管理面臨失控，必須負起最大責任，且現行法律對毒駕的嚇阻力嚴重不足，必須實施更強硬的修法手段。洪孟楷提出三大修法方向，要求法務部與內政部儘速拿出對案，加快審議腳步。首要訴求是將「毒駕致死」的最高罰則正式納入死刑，用最嚴厲的極刑警告心存僥倖者；其次，主張只要臨檢查獲毒駕，不論是否釀成車禍，都應該當場沒入車輛，剝奪作案凶器；同時祭出乘客連坐罰，要求明知駕駛吸毒卻仍選擇同車者也必須承擔刑事責任，絕不容許縱容危險發生。除了三大修法鐵腕，洪孟楷將焦點鎖定在目前推動中的「鞭刑打詐公投」。他強調，該公投的核心精神就在於強化嚇阻效果，若未來公投順利通過，後續修法階段將研議把毒駕犯罪，一併納入鞭刑的處罰範圍之內。他呼籲政府不能再對這種明知故犯、嚴重危害公共安全的惡行輕輕放下，唯有透過死刑與鞭刑等重罰提高犯罪代價，才能真正守護用路人安全，避免悲劇再次上演。